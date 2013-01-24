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Мала глибока тарілка для підростаючих дітей Philips Avent SCF706/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
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Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Мала глибока тарілка для підростаючих дітей Philips Avent SCF706/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги
Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Ціна магазину Philips
Усього:
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Країна виготовлення
Вага та розміри
Легкість у використанні