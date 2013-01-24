Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Набір глибоких тарілок для підростаючих дітей Philips Avent SCF708/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги
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Заохочення до їжі через цікаве пізнання
Набір глибоких тарілок для підростаючих дітей Philips Avent SCF708/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги
Країна виготовлення
У комплекті:
Вага та розміри
Легкість у використанні