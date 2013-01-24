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Philips Avent

Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

SCF708/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
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    Philips Avent Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

    SCF708/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Заохочення до їжі через цікаве пізнання

    Набір глибоких тарілок для підростаючих дітей Philips Avent SCF708/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

    Заохочення до їжі через цікаве пізнання

    Набір глибоких тарілок для підростаючих дітей Philips Avent SCF708/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги

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      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Набір глибоких тарілок для підростаючих дітей

      • Білий
      Нековзка основа – запобігає розливанню

      Нековзка основа – запобігає розливанню

      Розроблено разом з провідним дитячим психологом

      Розроблено разом з провідним дитячим психологом

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у Китаї
        Так

      • У комплекті:

        Велика глибока тарілка
        1
        Мала глибока тарілка
        1  шт.

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        0,181  кг
        Загальні розміри продукту без вкладень
        Мала глибока тарілка: 40 (Г) X 140 (В) X 140 (Ш) Велика глибока тарілка: 43 (Г) X 175 (В) X 175 (Ш)  мм
        Розміри коробки F
        50 (Г) X 206 (Ш) X 261 (В)  мм
        Кількість коробок F у коробці A
        6

      • Легкість у використанні

        Придатні для використання у мікрохвильовій печі
        Так

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