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Philips Avent

Ложки для годування дітей від 6 міс.

SCF710/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Ложки для годування з м’яким кінцем Ложки для годування з м’яким кінцем Ложки для годування з м’яким кінцем
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    Philips Avent Ложки для годування дітей від 6 міс.

    SCF710/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ложки для годування з м’яким кінцем

    Ложки для годування підростаючих дітей Philips Avent SCF710/00 для різних етапів розвитку малюка

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Ложки для годування дітей від 6 міс.

    Ложки для годування з м’яким кінцем

    Ложки для годування підростаючих дітей Philips Avent SCF710/00 для різних етапів розвитку малюка

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      Годування з Avent

      Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

      Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

      М’який матеріал – лагідний до ясен дитини

      М’який матеріал – лагідний до ясен дитини

      Довга ручка

      Довга ручка

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у Китаї
        Так

      • У комплекті:

        Ложки для годування
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      • Вага та розміри

        Вага виробу
        0,053  кг
        Загальні розміри продукту без вкладень
        155 (Д) X 23 (Ш) X 20 (Г)  мм
        Розміри коробки F
        26 (Г) X 101 (Ш) X 245 (В)  мм
        Кількість коробок F у коробці A
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          • М’який кінець не передбачено для США

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