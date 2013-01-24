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Philips Avent

Виделка, ложка та ніж, від 18 міс.

SCF714/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами
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    Philips Avent Виделка, ложка та ніж, від 18 міс.

    SCF714/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами

    Столовий набір Philips Avent SCF714/00 є чудовим рішенням для різних етапів розвитку дитини

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Виделка, ложка та ніж, від 18 міс.

    Столовий набір для самостійного споживання їжі малятами

    Столовий набір Philips Avent SCF714/00 є чудовим рішенням для різних етапів розвитку дитини

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      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у Китаї
        Так

      • У комплекті:

        Дитяча виделка
        1
        Дитяча ложка
        1
        Дитячий ніж
        1

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        0,067  кг
        Загальні розміри продукту без вкладень
        Ложка/ніж: 140 (Д) X 28 (Ш) X 18 (Г) Виделка: 152 (Д) X 25 (Ш) X 15 (Г)  мм
        Розміри коробки F
        28 (Г) X 116 (Ш) X 240 (В)  мм
        Кількість коробок F у коробці A
        6

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