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Philips Avent

Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

SCF716/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання
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    Philips Avent Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

    SCF716/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Заохочення до їжі через цікаве пізнання

    Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

    Заохочення до їжі через цікаве пізнання

    Столовий набір для підростаючих дітей Philips Avent SCF716/00 для різних етапів розвитку малюка Переглянути усі переваги

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      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Столовий набір для підростаючих дітей

      • Не містить BPA
      Нековзка основа – запобігає розливанню

      Нековзка основа – запобігає розливанню

      Глибока ложка та виделка

      Глибока ложка та виделка

      Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

      Зручні для маленьких ручок – для самостійного споживання їжі

      Розроблено разом з провідним дитячим психологом

      Розроблено разом з провідним дитячим психологом

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у Китаї
        Так

      • У комплекті:

        Тарілка з розділювачами
        1  шт.
        Велика глибока тарілка
        1
        Мала глибока тарілка
        1  шт.
        Дитяча виделка
        1
        Дитяча ложка
        1

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        90 (Г) X 306 (Ш) X 353 (В)  мм
        Кількість коробок F у коробці A
        6
        Вага виробу
        0,523  кг

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