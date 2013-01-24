Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі
Дорожній столовий набір Philips Avent SCF718/00 є чудовим рішенням для матерів у дорозі. У дорожній столовий набір входить виделка та ложка для дітей від 12 місяців, а також дорожній футляр, щоб підтримувати гігієну набору.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі
Дорожній столовий набір Philips Avent SCF718/00 є чудовим рішенням для матерів у дорозі. У дорожній столовий набір входить виделка та ложка для дітей від 12 місяців, а також дорожній футляр, щоб підтримувати гігієну набору.
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