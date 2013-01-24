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Philips Avent

Столовий набір із дорожнім футляром, від 12 міс.

SCF718/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі
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    Philips Avent Столовий набір із дорожнім футляром, від 12 міс.

    SCF718/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі

    Дорожній столовий набір Philips Avent SCF718/00 є чудовим рішенням для матерів у дорозі. У дорожній столовий набір входить виделка та ложка для дітей від 12 місяців, а також дорожній футляр, щоб підтримувати гігієну набору.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Столовий набір із дорожнім футляром, від 12 міс.

    Додаткова зручність для споживання їжі в дорозі

    Дорожній столовий набір Philips Avent SCF718/00 є чудовим рішенням для матерів у дорозі. У дорожній столовий набір входить виделка та ложка для дітей від 12 місяців, а також дорожній футляр, щоб підтримувати гігієну набору.

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      Глибока ложка та виделка

      Глибока ложка та виделка

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        Футляр для столового набору
        1  шт.
        Столовий набір для дітей від 12 міс.
        • 1 виделка
        • 1 ложка

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 12 місяців

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