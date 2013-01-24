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Philips Avent

Контейнери для зберігання їжі Avent

SCF720/10
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
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    Philips Avent Контейнери для зберігання їжі Avent

    SCF720/10
    Загальна оцінка / 5

    Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

    Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Контейнери для зберігання їжі Avent

    Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

    Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

    Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

    Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Контейнери для зберігання їжі Avent

    Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

    Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

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      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Контейнери для зберігання їжі без BPA

      • Не містить BPA
      Герметичність

      Герметичність

      Поворотна кришка для безпечного зберігання і транспортування

      Легке впорядкування

      Легке впорядкування

      Міцні контейнери Philips Avent, які можна складати один в один та які можна підписувати, щоб легше відслідковувати дати й вміст.

      Можна використовувати в мікрохвильовій печі

      Можна використовувати в мікрохвильовій печі

      Можна ставити в холодильник і морозильну камеру

      Можна ставити в холодильник і морозильну камеру

      Можна мити в посудомийній машині

      Можна мити в посудомийній машині

      У комплекті книга з рецептами

      Рецепти було розроблено в співпраці з Джуді Мор, дипломованим дієтологом, спеціалістом із дитячого харчування.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Кришка до контейнера для зберігання молока
        20  шт.
        Простерилізований контейнер (180 мл)
        10  шт.
        Контейнер для зберігання (240 мл)
        10  шт.
        Книга рецептів
        1  шт.
        Ложка для годування
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

      • Матеріал

        Без вмісту BPA*
        Так

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