Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Контейнери для зберігання їжі Philips Avent SCF720/10 універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
Поворотна кришка для безпечного зберігання і транспортування
Міцні контейнери Philips Avent, які можна складати один в один та які можна підписувати, щоб легше відслідковувати дати й вміст.
Рецепти було розроблено в співпраці з Джуді Мор, дипломованим дієтологом, спеціалістом із дитячого харчування.
У комплекті:
Етапи розвитку
Матеріал