Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.
Для легкого стеження за датами та вмістом.
Для легкого зберігання.
Для впорядкованого холодильника та морозильної камери.
Для максимальної гнучкості.
Можна безпечно використовувати у підігрівачі пляшечок, мікрохвильовій печі, посудомийній машині та стерилізаторі.
Для годування дитини домашніми стравами.
У комплекті:
Етапи розвитку