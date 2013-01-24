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Philips Avent

Контейнер для зберігання їжі

SCF721/20
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
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    Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

    SCF721/20
    Загальна оцінка / 5

    Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

    Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

    Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

    Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

    Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

    Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

    Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

    Контейнери для зберігання їжі Philips Avent універсальні, прості у використанні та призначені зростати разом із Вашим малюком. Ці контейнери ідеально підходять для зберігання їжі вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

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      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Із кришкою, яка запобігає проливанню

      • Набір
      Для безпечного зберігання і транспортування

      Для безпечного зберігання і транспортування

      Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.

      Для легкого стеження за датами та вмістом

      Для легкого стеження за датами та вмістом

      Для легкого стеження за датами та вмістом.

      Для легкого стеження за датами та вмістом

      Для легкого стеження за датами та вмістом

      Для легкого зберігання.

      Впорядкований холодильник та морозильна камера

      Впорядкований холодильник та морозильна камера

      Для впорядкованого холодильника та морозильної камери.

      Для використання у холодильнику та морозильній камері

      Для використання у холодильнику та морозильній камері

      Для максимальної гнучкості.

      Легке використання та чищення

      Легке використання та чищення

      Можна безпечно використовувати у підігрівачі пляшечок, мікрохвильовій печі, посудомийній машині та стерилізаторі.

      У комплекті ложка для годування

      У комплекті ложка для годування

      Для годування дитини домашніми стравами.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Контейнери для зберігання (180 мл)
        10 (багаторазові)  шт.
        Контейнери для зберігання (240 мл)
        10 (багаторазові)  шт.
        Кришки
        20  шт.
        Ложка для годування
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 6 місяців

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