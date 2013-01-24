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Philips Avent

Регульована навчальна ложка Avent, від 6 міс.

SCF722/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання Заохочення до їжі через цікаве пізнання
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    Philips Avent Регульована навчальна ложка Avent, від 6 міс.

    SCF722/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Заохочення до їжі через цікаве пізнання

    Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити Вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку Вашої дитини, відповідно до її розвитку.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Регульована навчальна ложка Avent, від 6 міс.

    Заохочення до їжі через цікаве пізнання

    Регульована навчальна ложка Philips Avent спеціально розроблена так, щоб навчити Вашу дитину їсти самостійно. У неї гнучка ручка і носик, які можна відрегулювати під руку Вашої дитини, відповідно до її розвитку.

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      Заохочення до їжі через цікаве пізнання

      Допомагає дитині розвивати навички самостійного споживання їжі

      Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

      Неслизькі ручки – зручно фіксуються у руці та не падають з тарілки

      Ручка та кінець ложки з можливістю регулювання

      Дитині легко тримати та вчитися самостійно їсти

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        Ложка
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 6 місяців

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