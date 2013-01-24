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М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен
Гнучкі силіконові носики Philips Avent лагідні до ясен, коли ростуть перші зуби. Наш запатентований клапан забезпечує вихід рідини лише тоді, коли дитина п’є. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен
Гнучкі силіконові носики Philips Avent лагідні до ясен, коли ростуть перші зуби. Наш запатентований клапан забезпечує вихід рідини лише тоді, коли дитина п’є. Переглянути усі переваги
М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен
Гнучкі силіконові носики Philips Avent лагідні до ясен, коли ростуть перші зуби. Наш запатентований клапан забезпечує вихід рідини лише тоді, коли дитина п’є. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен
Гнучкі силіконові носики Philips Avent лагідні до ясен, коли ростуть перші зуби. Наш запатентований клапан забезпечує вихід рідини лише тоді, коли дитина п’є. Переглянути усі переваги
М’які силіконові носики
Ціна магазину Philips
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Більше жодних проблем! Наш новий вбудований клапан забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.
Вигнутий носик створено для того, щоб допомогти дітям самостійно навчитися пити зі звичайної чашки.
Носик Philips Avent легко збирається. Усі частини можна мити в посудомийній машині для зручності.
Наш носик виготовлено з матеріалів без вмісту BPA/0% BPA.
Наші носики сумісні з лінійками пляшечок Natural та Classic+ (за винятком скляних пляшечок), а також зі всією нашою лінійкою чашок (за винятком «дорослих» чашок та тренувальних чашок із носиком). Отже, ви можете поєднувати його з іншими виробами, щоб створити ідеальну чашку, яка підходить для індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
Коли йдеться про комфортне та легке пиття, дітям потрібний носик, який лагідний до ясен. Носик чашки My Grippy виготовлено з м’якого силікону для комфортного пиття.
У комплекті:
Етапи розвитку
Країна виготовлення
Характеристики
Сумісність