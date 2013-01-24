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    Philips Avent

    М’які силіконові носики

    SCF745/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен
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      Philips Avent М’які силіконові носики

      SCF745/00
      Загальна оцінка / 5

      М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен

      Гнучкі силіконові носики Philips Avent лагідні до ясен, коли ростуть перші зуби. Наш запатентований клапан забезпечує вихід рідини лише тоді, коли дитина п’є. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent М’які силіконові носики

      М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен

      Гнучкі силіконові носики Philips Avent лагідні до ясен, коли ростуть перші зуби. Наш запатентований клапан забезпечує вихід рідини лише тоді, коли дитина п’є. Переглянути усі переваги

      М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен

      Гнучкі силіконові носики Philips Avent лагідні до ясен, коли ростуть перші зуби. Наш запатентований клапан забезпечує вихід рідини лише тоді, коли дитина п’є. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent М’які силіконові носики

      М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен

      Гнучкі силіконові носики Philips Avent лагідні до ясен, коли ростуть перші зуби. Наш запатентований клапан забезпечує вихід рідини лише тоді, коли дитина п’є. Переглянути усі переваги

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        М’які силіконові носики

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен

        Носик для пиття, що не протікає

        • Змінні
        • Гнучкі силіконові носики
        • 6 міс.+ / 9 міс.+
        Вбудований клапан для пиття без проливання

        Вбудований клапан для пиття без проливання

        Більше жодних проблем! Наш новий вбудований клапан забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.

        Вигнутий носик для легкого пиття

        Вигнутий носик для легкого пиття

        Вигнутий носик створено для того, щоб допомогти дітям самостійно навчитися пити зі звичайної чашки.

        Можна мити в посудомийній машині, легко збирати та мити

        Можна мити в посудомийній машині, легко збирати та мити

        Носик Philips Avent легко збирається. Усі частини можна мити в посудомийній машині для зручності.

        Не містить BPA/0% BPA

        Не містить BPA/0% BPA

        Наш носик виготовлено з матеріалів без вмісту BPA/0% BPA.

        Поєднуйте з іншими виробами

        Поєднуйте з іншими виробами

        Наші носики сумісні з лінійками пляшечок Natural та Classic+ (за винятком скляних пляшечок), а також зі всією нашою лінійкою чашок (за винятком «дорослих» чашок та тренувальних чашок із носиком). Отже, ви можете поєднувати його з іншими виробами, щоб створити ідеальну чашку, яка підходить для індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        М’який силіконовий носик, який лагідний до ясен

        Коли йдеться про комфортне та легке пиття, дітям потрібний носик, який лагідний до ясен. Носик чашки My Grippy виготовлено з м’якого силікону для комфортного пиття.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          М’який силіконовий носик
          2  шт.

        • Етапи розвитку

          Етап розвитку
          6 міс.+ / 9 міс.+

        • Країна виготовлення

          Індонезія
          Так

        • Характеристики

          Без вмісту BPA
          Так
          Можна мити в посудомийній машині
          Так

        • Сумісність

          Сумісність із
          SCF801, SCF802, SCF746, SCF747, SCF251 та SCF262

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