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Philips Avent

Чашка з носиком

SCF750/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки
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    Philips Avent Чашка з носиком

    SCF750/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легкий перехід від пляшечки до чашки

    Чашка з носиком Philips Avent SCF750/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Чашка з носиком Philips Avent SCF750/00, що не містить BPA, має неперевершений захист від проливання. І немає значення, де Ви її використовуєте – вдома чи в дорозі, із неї легко пити. Носики з клапанами також підходять для пляшечок для годування, тому також захищають їх від проливання. Переглянути усі переваги

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      Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

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      Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

      М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

      М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

      Шкала вимірювання на чашці

      Шкала вимірювання на чашці

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        М’який носик
        1  шт.
        Чашка (200 мл)
        1  шт.
        Ручка
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        Від 6–12 місяців

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        0,118  кг
        Загальні розміри продукту без вкладень
        76 (Г) X 112 (Ш) X 130 (В)  мм
        Кількість коробок F у коробці A
        6  шт.
        Розміри коробки F
        76 (Г) X 112 (Ш) X 168 (В)  мм

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