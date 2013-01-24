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Philips Avent

Чашка з носиком

SCF753/05
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Чашка-непроливайка Чашка-непроливайка Чашка-непроливайка
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    Philips Avent Чашка з носиком

    SCF753/05
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Чашка-непроливайка

    Нова чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має клапан, який запобігає проливанню (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту). М’які нековзкі ручки допоможуть маленькій дитині тримати чашку, а твердий носик стійкий до прогризання. Просто для дитини, зручно для Вас. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Чашка з носиком

    Чашка-непроливайка

    Нова чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має клапан, який запобігає проливанню (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту). М’які нековзкі ручки допоможуть маленькій дитині тримати чашку, а твердий носик стійкий до прогризання. Просто для дитини, зручно для Вас. Переглянути усі переваги

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      • Чашка-непроливайка
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      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Не протікає! Підтверджено мамами

      Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.

      Легке перетворення на чашку з вільним потоком рідини

      Просто зніміть клапан і чашка-непроливайка стане чашкою з вільним потоком рідини.

      Гігієнічна кришечка для підтримання чистоти чашки у дорозі

      Удома чи в дорозі захисна гігієнічна кришечка зберігає носик чистим.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Чашка (260 мл)
        1  шт.
        Ручка із вбудованим носиком
        1  шт.
        Клапан
        1  шт.
        Гігієнічний ковпачок із защіпкою
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 12 місяців

      • Країна виготовлення

        Індонезія
        Так

      • Матеріал

        Чашка з носиком
        Поліпропілен

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        183 x 125 x 90  мм
        Кількість коробок F у коробці A
        6  шт.
        Вага виробу
        0,102  кг

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