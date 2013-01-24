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Чашка-непроливайка
Нова чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має клапан, який запобігає проливанню (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту). М’які нековзкі ручки допоможуть маленькій дитині тримати чашку, а твердий носик стійкий до прогризання. Просто для дитини, зручно для Вас. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чашка-непроливайка
Нова чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має клапан, який запобігає проливанню (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту). М’які нековзкі ручки допоможуть маленькій дитині тримати чашку, а твердий носик стійкий до прогризання. Просто для дитини, зручно для Вас. Переглянути усі переваги
Чашка з носиком
Ціна магазину Philips
Усього:
Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно.
Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.
Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок/чашок My First Big Kid Cup. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.
Більше жодних проблем! Новий клапан (щодо цього клапану подано заявку на отримання патенту) забезпечує витік рідини лише тоді, коли дитина п’є з носика.
Просто зніміть клапан і чашка-непроливайка стане чашкою з вільним потоком рідини.
Удома чи в дорозі захисна гігієнічна кришечка зберігає носик чистим.
У комплекті:
Етапи розвитку
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Матеріал
Вага та розміри