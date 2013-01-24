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Philips Avent

Чашка з носиком

SCF754/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
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    Philips Avent Чашка з носиком

    SCF754/00
    Загальна оцінка / 5

    Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

    Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Чашка з носиком

    Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

    Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

    Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

    Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Чашка з носиком

    Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

    Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

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      Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки

      Чашка для швидкого пиття без проливання

      • 340 мл
      • від 18 міс., носик для швидкого пиття
      Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

      Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

      Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

      Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок/чашок My First Big Kid Cup. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        Носик для швидкого пиття
        1  шт.
        Чашка (340 мл)
        1  шт.
        Фіксатор
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        Від 12–18 місяців

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        76 (Г) X 100 (Ш) X 216 (В)  мм
        Загальні розміри продукту без вкладень
        76 (Г) X 100 (Ш) X 170 (В)  мм
        Кількість коробок F у коробці A
        6  шт.
        Вага виробу
        0,117  кг

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