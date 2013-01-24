Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги
Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клапан із захистом від проливання забезпечує чистоту чашки
Чашка для швидкого пиття Avent SCF754/00 ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги
Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок/чашок My First Big Kid Cup. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
Вага та розміри