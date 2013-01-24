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Philips Avent

Чашки з трубочкою

SCF760/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі
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    Philips Avent Чашки з трубочкою

    SCF760/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі

    Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Поворотна кришка зберігає гігієну трубочки у дорозі

    Чашка з трубочкою Philips Avent SCF760/00 – ідеальне рішення для підростаючої дитини. Вона не протікає, малюк із легкістю зможе самостійно користуватися поворотною кришкою, а чашку можна повністю розібрати та помити. Переглянути усі переваги

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      Із захистом від проливання – для зручного використання дитиною

      • 260 мл
      • від 12 міс., трубочка
      Виріб без вмісту BPA

      Виріб без вмісту BPA

      Цей виріб не містить BPA

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

      Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок/чашок My First Big Kid Cup. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        Силіконова трубочка
        1  шт.
        Поворотна кришка з трубочкою
        1  шт.
        Чашка (260 мл)
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 12 місяців

      • Розміри і вага виробу

        Глибина
        80  мм
        Висота
        210  мм
        Довжина
        100  мм
        Вага
        107  г

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