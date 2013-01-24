Завжди гігієнічна чашка з трубочкою
Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди гігієнічна чашка з трубочкою
Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги
Завжди гігієнічна чашка з трубочкою
Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди гігієнічна чашка з трубочкою
Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги
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