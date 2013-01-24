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Philips Avent

Чашки з трубочкою

SCF764/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Завжди гігієнічна чашка з трубочкою Завжди гігієнічна чашка з трубочкою Завжди гігієнічна чашка з трубочкою
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    Philips Avent Чашки з трубочкою

    SCF764/00
    Загальна оцінка / 5

    Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

    Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Чашки з трубочкою

    Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

    Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги

    Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

    Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Чашки з трубочкою

    Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

    Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги

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      Змінні силіконові трубочки зі щіткою для очищення

      • Набори змінних трубочок
      • Зі щіткою
      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        Змінні трубочки
        2 набори
        Щітка
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • від 12 місяців
        • від 18 місяців

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