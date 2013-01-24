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Philips Avent

Термочашки з трубочками

SCF766/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Довше підтримує відповідну температуру напоїв Довше підтримує відповідну температуру напоїв Довше підтримує відповідну температуру напоїв
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    Philips Avent Термочашки з трубочками

    SCF766/00
    Загальна оцінка / 5

    Довше підтримує відповідну температуру напоїв

    Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Термочашки з трубочками

    Довше підтримує відповідну температуру напоїв

    Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги

    Довше підтримує відповідну температуру напоїв

    Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Термочашки з трубочками

    Довше підтримує відповідну температуру напоїв

    Термочашка із трубочкою Avent SCF766/00 допомагає довше зберігати напій теплішим/холоднішим, тож напій принесе дитині задоволення! Чашка не протікає, тому малюк зможе самостійно пити з неї, користуючись унікальною поворотною кришкою. Переглянути усі переваги

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      Довше підтримує відповідну температуру напоїв

      Із захистом від проливання – для зручного використання дитиною

      • 260 мл
      • від 12 міс., трубочка
      Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

      Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

      Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

      Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Індонезія
        Так

      • У комплекті:

        Силіконова трубочка
        1  шт.
        Поворотна кришка з трубочкою
        1  шт.
        Чашка (260 мл)
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 12 місяців

      • Розміри і вага виробу

        Глибина
        80  мм
        Висота
        260  мм
        Довжина
        100  мм
        Вага
        180  г

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