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Допомагає звикнути пити по-дорослому
Допоможіть своїй дитині перейти від тренувальної чашки до звичайної без зайвих труднощів! Завдяки технології, яка активується губами, рідина тече з чашки лише коли губа дитини торкається обідка. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Допомагає звикнути пити по-дорослому
Допоможіть своїй дитині перейти від тренувальної чашки до звичайної без зайвих труднощів! Завдяки технології, яка активується губами, рідина тече з чашки лише коли губа дитини торкається обідка. Переглянути усі переваги
"Доросла" чашка
Ціна магазину Philips
Усього:
Із цієї чашки без носика можна пити з будь-якого боку обідка, наче з "дорослої" чашки.
Дизайн цієї чашки без носика сприяє здоровому росту зубів.
Ця чашка без носика має унікальний клапан, який активується губами, тож рідина витікає з чашки лише коли дитина притискає губи до обідка. Клапан між ковтками автоматично закривається, тож Вам не потрібно турбуватися через проливання чи безлад.
Чашка має вбудовані ручки, тож Ваша дитина зможе тримати чашку за контейнер або за ручки.
Зберігає чашку чистою і вдома, і в дорозі.
Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
Частини цієї чашки можна зручно помити в посудомийній машині. Розберіть чашку, а посудомийна машина зробить усе за Вас. Чашку також можна помити вручну водою з додаванням миючого засобу.
Ми підтримуємо бажання дітей пити самостійно та допомагаємо спростити перехід від грудного годування чи з пляшечки до звичайної чашки. Зважаючи на думку спеціалістів у галузі медицини, наші різноманітні рішення щодо сосок, м’яких і твердих носиків, трубочок та обідків, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають темпам розвитку Вашої дитини та стимулюють нові навички моторики та пиття.
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Логістичні дані
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