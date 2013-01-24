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    Philips Avent

    "Доросла" чашка

    SCF782
    Avent
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    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Допомагає звикнути пити по-дорослому Допомагає звикнути пити по-дорослому Допомагає звикнути пити по-дорослому
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      Philips Avent "Доросла" чашка

      SCF782
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Допомагає звикнути пити по-дорослому

      Допоможіть своїй дитині перейти від тренувальної чашки до звичайної без зайвих труднощів! Завдяки технології, яка активується губами, рідина тече з чашки лише коли губа дитини торкається обідка. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent "Доросла" чашка

      Допомагає звикнути пити по-дорослому

      Допоможіть своїй дитині перейти від тренувальної чашки до звичайної без зайвих труднощів! Завдяки технології, яка активується губами, рідина тече з чашки лише коли губа дитини торкається обідка. Переглянути усі переваги

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        "Доросла" чашка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Допомагає звикнути пити по-дорослому

        Ідеальна тренувальна чашка для підростаючих дітей

        • 260 мл
        • 260 мл
        • від 9 міс.
        Пиття з будь-якого боку обідка, наче зі звичайної чашки

        Пиття з будь-якого боку обідка, наче зі звичайної чашки

        Із цієї чашки без носика можна пити з будь-якого боку обідка, наче з "дорослої" чашки.

        Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

        Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

        Дизайн цієї чашки без носика сприяє здоровому росту зубів.

        Технологія, яка активується губами

        Технологія, яка активується губами

        Ця чашка без носика має унікальний клапан, який активується губами, тож рідина витікає з чашки лише коли дитина притискає губи до обідка. Клапан між ковтками автоматично закривається, тож Вам не потрібно турбуватися через проливання чи безлад.

        Ручки дають дитині можливість по-різному тримати чашку

        Ручки дають дитині можливість по-різному тримати чашку

        Чашка має вбудовані ручки, тож Ваша дитина зможе тримати чашку за контейнер або за ручки.

        Захисна гігієнічна кришка, щоб чашка залишалася чистою

        Захисна гігієнічна кришка, щоб чашка залишалася чистою

        Зберігає чашку чистою і вдома, і в дорозі.

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

        Можна мити в посудомийній машині

        Можна мити в посудомийній машині

        Частини цієї чашки можна зручно помити в посудомийній машині. Розберіть чашку, а посудомийна машина зробить усе за Вас. Чашку також можна помити вручну водою з додаванням миючого засобу.

        Наші чашки відповідають розвитку Вашої дитини

        Наші чашки відповідають розвитку Вашої дитини

        Ми підтримуємо бажання дітей пити самостійно та допомагаємо спростити перехід від грудного годування чи з пляшечки до звичайної чашки. Зважаючи на думку спеціалістів у галузі медицини, наші різноманітні рішення щодо сосок, м’яких і твердих носиків, трубочок та обідків, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають темпам розвитку Вашої дитини та стимулюють нові навички моторики та пиття.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Індонезія
          Так

        • Етапи розвитку

          Етапи
          від 9 місяців

        • Логістичні дані

          Розмір виробу
          114 мм (Д) x 77 мм (Ш) x 113 мм (В)  мм
          Розмір упаковки – Версія для країн ЄС
          114 мм (Д) x 85 мм (Ш) x 177 мм (В)  мм
          Розмір упаковки – Версія для США
          114 мм (Д) x 85 мм (Ш) x 162 мм (В)  мм

        • У комплекті:

          Контейнер
          1  шт.
          Фіксуюче кільце з ручкою
          1  шт.
          Система з клапаном (3 частини)
          1 комплект
          Посібник користувача
          1  шт.

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            • 77% опитаних дитячих стоматологів погоджуються з тим, що ця чашка сприяє здоровому розвитку піднебіння та ясен (незалежне онлайн-дослідження, США, квітень 2016 р.)
            • 72% опитаних дитячих стоматологів рекомендують використання технології, яка активується губами (незалежне онлайн-дослідження, США, квітень 2016 р.)

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