Наші чашки відповідають розвитку Вашої дитини

Ми підтримуємо бажання дітей пити самостійно та допомагаємо спростити перехід від грудного годування чи з пляшечки до звичайної чашки. Зважаючи на думку спеціалістів у галузі медицини, наші різноманітні рішення щодо сосок, м’яких і твердих носиків, трубочок та обідків, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають темпам розвитку Вашої дитини та стимулюють нові навички моторики та пиття.