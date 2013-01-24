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    Philips Avent

    Чашки з трубочкою

    SCF797/00
    Avent
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • За потреби трубочку можна легко замінити За потреби трубочку можна легко замінити За потреби трубочку можна легко замінити
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      Philips Avent Чашки з трубочкою

      SCF797/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

      За потреби трубочку можна легко замінити

      Набір замінних зігнутих трубочок для Philips Avent включає 2 трубочки. Набір ідеально підходить для заміни втраченої частини або оновлення трубочки для підтримання чистоти та гігієнічності чашки у будь-який час! Переглянути усі переваги

      Philips Avent Чашки з трубочкою

      За потреби трубочку можна легко замінити

      Набір замінних зігнутих трубочок для Philips Avent включає 2 трубочки. Набір ідеально підходить для заміни втраченої частини або оновлення трубочки для підтримання чистоти та гігієнічності чашки у будь-який час! Переглянути усі переваги

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        Чашки з трубочкою

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        За потреби трубочку можна легко замінити

        Тримайте свою чашку з трубочкою в чудовій формі!

        • Набір змінних трубочок
        • 2 шт. в упаковці
        Підходить для усіх чашок із зігнутими трубочками

        Підходить для усіх чашок із зігнутими трубочками

        Використовуйте для чашок із зігнутими трубочками на 300 мл. Для чашок із трубочками на 200 мл вкоротіть трубочку на 3 см за допомогою ножиць. Для легкого вимірювання див. вказівки збоку на упакуванні.

        Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі

        Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі

        Нижня частина трубочки зігнута, завдяки чому трубочка легко досягає рідини, що дозволяє пити у природному положенні для пиття.

        М’яка силіконова трубочка із вбудованим клапаном із захистом від проливання

        М’яка силіконова трубочка із вбудованим клапаном із захистом від проливання

        М’яка силіконова трубочка має вбудований клапан із захистом від проливання.

        Можна мити в посудомийній машині

        Можна мити в посудомийній машині

        Змінну трубочку можна мити в посудомийній машині для зручності.

        Чашки Philips Avent відповідають розвитку дитини

        Вчитися пити самостійно – це основний крок у розвитку дитини. Ми допомагаємо дитині навчитися пити самостійно, сприяючи легкому переходу від грудей або пляшечки до відкритої чашки. Медики стверджують, що наші різноманітні рішення із сосками, м’якими й твердими носиками, трубочками та обідками, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають розвитку дитини і сприяють набуттю нових моторних навичок та навичок пиття. Наші високоякісні рішення створено з думкою про зручність та гігієнічність.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Дві змінні трубочки
          підходить для чашок ємністю 200 мл та 300 мл

        • Країна виготовлення

          Індонезія
          Так

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