Чашки Philips Avent відповідають розвитку дитини

Вчитися пити самостійно – це основний крок у розвитку дитини. Ми допомагаємо дитині навчитися пити самостійно, сприяючи легкому переходу від грудей або пляшечки до відкритої чашки. Медики стверджують, що наші різноманітні рішення із сосками, м’якими й твердими носиками, трубочками та обідками, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають розвитку дитини і сприяють набуттю нових моторних навичок та навичок пиття. Наші високоякісні рішення створено з думкою про зручність та гігієнічність.