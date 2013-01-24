Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс. Переглянути усі переваги
Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс. Переглянути усі переваги
Соска залишається наповненою молоком, навіть коли пляшечка знаходиться у горизонтальному положенні, завдяки чому Ваша дитина може пити більш природним способом у вертикальному положенні. Це може допомогти зменшити рефлюкс та заковтування повітря, і зробить годування комфортнішими для Вас і Вашого малюка.
Наш унікальний клапан AirFree™ запобігає потраплянню повітря у соску, завдяки чому дитина ковтає менше повітря під час пиття. Це допомагає зменшити можливість виникнення таких типових проблем, пов’язаних із годуванням, як кольки, рефлюкс та газики.
Клінічні дослідження довели, що пляшечка Philips Avent зменшує ризик появи кольок та неспокою*. Як? Клапан у сосці запобігає утворенню вакууму під час пиття, не перешкоджаючи годуванню. Це допомагає зменшити кількість кольок, газиків та зригувань.
Клапан AirFree™ підходить до будь-якої пляшечки Philips Avent Anti-colic та Classic+. Також виріб легко чистити завдяки широкому горлечку пляшечки – мити потрібно лише кілька частин.
Для початку налийте у пляшечку молоко, встановіть клапан AirFree™ на обідок і закрутіть соску. Нахиліть пляшечку донизу, щоб наповнити соску, і почніть годувати дитину. Під час годування слідкуйте, щоб клапан AirFree™ був зверху. Соска залишатиметься наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні для легшого годування дитини у вертикальному положенні.
Пляшечку Philips Avent Anti-colic можна використовувати з клапаном AirFree™ чи без нього. Клапан AirFree™ сумісний із нашими пляшечками Philips Avent Anti-colic та Classic+ ємністю 125 мл, 260 мл та 330 мл.
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для неперервного годування з комфортом.
Із віком потреби дитини в рідині змінюються. Вибирайте соску з потоком рідини, який відповідає етапу розвитку дитини. Пляшечки Philips Avent Anti-colic та Classic+ можна використовувати з клапаном AirFree™ чи без нього, проте їх слід використовувати лише із сосками Philips Avent Anti-colic та Classic+.
Ми розробили нашу лінійку антиколькових пляшечок, щоб можна було легко поєднувати і підбирати верхні та нижні частини. Це забезпечує легкий перехід від пляшечки до навчальної чашки, тренувальної чашки з меншою кількістю частин.
Матеріал
У комплекті:
Конструкція
Простота у користуванні
Етапи розвитку
Функції