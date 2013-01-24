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Philips Avent

Дитяча пляшечка Anti-colic

SCF813/27
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
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    Philips Avent Дитяча пляшечка Anti-colic

    SCF813/27
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

    Нашу пляшечку Anti-colic розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту, одночасно максимально усуваючи переривання під час годування. Завдяки вбудованому антикольковому клапану повітря не потрапляє в животик дитини. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Дитяча пляшечка Anti-colic

    Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

    Нашу пляшечку Anti-colic розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту, одночасно максимально усуваючи переривання під час годування. Завдяки вбудованому антикольковому клапану повітря не потрапляє в животик дитини. Переглянути усі переваги

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    See all anti-colic-baby-bottles

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Створено для неперервного годування

      • 2 пляшечки
      • 260 мл
      • Соска з повільним потоком
      • від 1 міс.
      Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

      Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

      Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.

      На 60% менше неспокою вночі*

      На 60% менше неспокою вночі*

      Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*

      Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

      Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

      Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.

      Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

      Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

      Наша пляшечка Anti-colic має невелику кількість частин, щоб її можна було швидко і легко зібрати.

      Легко тримати

      Легко тримати

      Пляшечку унікальної форми легко тримати та брати з будь-якого боку.

      Пляшечка з широким горлечком і заокругленим обідком, яку легко мити

      Пляшечка з широким горлечком і заокругленим обідком, яку легко мити

      Нашу пляшечку з широким горлечком і заокругленим обідком дуже легко і швидко мити. Легке чищення допомагає забезпечити більш гігієнічне годування.

      Сумісна лінійка – від годування грудьми до пиття з чашки

      Сумісна лінійка – від годування грудьми до пиття з чашки

      Комбінуйте наші молоковідсмоктувач, частини пляшечки і чашки залежно від потреб!

      Ця пляшечка не містить BPA

      Ця пляшечка не містить BPA

      Пляшечку Philips Avent Anti-colic виготовлено з матеріалу без вмісту BPA (поліпропілен).

      Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски

      Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски

      Лінійка пляшечок Philips Avent Anti-colic пропонує різні рівні інтенсивності потоку рідини соски відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Усі соски доступні в подвійних упаковках: для новонароджених, з повільним, середнім, швидким, змінним потоком та для густої їжі.

      Конструкція, що не протікає

      Наша пляшечка Anti-colic не протікає для справді приємного годування.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Без вмісту BPA
        • Поліпропілен
        Соска
        • Без вмісту BPA
        • Силікон

      • У комплекті:

        Дитяча пляшечка
        2  шт.

      • Пляшечка

        Ємність
        260 мл

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко

      • Простота у користуванні

        Використання пляшечки
        • Можна використовувати в мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині
        • Легко збирати
        • Легко мити
        • Легко тримати

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–12 місяців

      • Функції

        Антикольковий клапан
        зменшує заковтування повітря
        Соска
        Легке захоплення, ребриста текстура запобігає злипанню соски, підтверджена антиколікова система
        Простота у користуванні
        • легко мити та збирати
        • конструкція, що не протікає
        • 4 частини для легкого збирання

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          Відгуки

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          • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
          • У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.
          • Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.
          • Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

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