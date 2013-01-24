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Philips Avent

Клапан AirFree™

SCF819/01
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу* Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу* Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*
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    Philips Avent Клапан AirFree™

    SCF819/01
    Загальна оцінка / 5

    Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

    Наш унікальний клапан AirFree створено, щоб допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря, адже завдяки йому соска залишається наповненою молоком під час годування. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, допомагає полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, рефлюкс та газики. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Клапан AirFree™

    Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

    Наш унікальний клапан AirFree створено, щоб допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря, адже завдяки йому соска залишається наповненою молоком під час годування. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, допомагає полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, рефлюкс та газики. Переглянути усі переваги

    Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

    Наш унікальний клапан AirFree створено, щоб допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря, адже завдяки йому соска залишається наповненою молоком під час годування. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, допомагає полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, рефлюкс та газики. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Клапан AirFree™

    Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

    Наш унікальний клапан AirFree створено, щоб допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря, адже завдяки йому соска залишається наповненою молоком під час годування. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, допомагає полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, рефлюкс та газики. Переглянути усі переваги

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      Створено для зменшення кольок, газиків та рефлюксу*

      • 1 шт.
      Тримає молоко всередині, а повітря зовні, для легкого годування у вертикальному положенні

      Тримає молоко всередині, а повітря зовні, для легкого годування у вертикальному положенні

      Соска залишається наповненою молоком, навіть коли пляшечка знаходиться у горизонтальному положенні, завдяки чому Ваша дитина може пити більш природним способом у вертикальному положенні. Це може допомогти зменшити рефлюкс та заковтування повітря, і зробить годування комфортнішими для Вас і Вашого малюка.

      Соска залишається наповненою молоком, а не повітрям

      Соска залишається наповненою молоком, а не повітрям

      Наш унікальний клапан AirFree™ запобігає потраплянню повітря у соску, завдяки чому дитина ковтає менше повітря під час пиття. Це допомагає зменшити можливість виникнення таких типових проблем, пов’язаних із годуванням, як кольки, рефлюкс та газики.

      Легко мити та збирати, оскільки клапан AirFree™ є цільною частиною

      Легко мити та збирати, оскільки клапан AirFree™ є цільною частиною

      Клапан AirFree™ підходить до будь-якої пляшечки Philips Avent Anti-colic та Classic+. Також клапан легко мити, адже він є цільною частиною.

      Просто користуватися

      Просто користуватися

      Для початку налийте у пляшечку молоко, встановіть клапан AirFree™ на обідок і закрутіть соску. Нахиліть пляшечку донизу, щоб наповнити соску, і почніть годувати дитину. Під час годування слідкуйте, щоб клапан AirFree™ був зверху. Соска залишатиметься наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні для легшого годування дитини у вертикальному положенні.

      Сумісність із пляшечками Philips Avent Anti-colic усіх розмірів

      Сумісність із пляшечками Philips Avent Anti-colic усіх розмірів

      Клапан Philips Avent AirFree™ сумісний із нашими пляшечками Philips Avent Anti-colic 125 мл, 260 мл та 330 мл. Клапан AirFree не сумісний із пляшечками Natural.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Клапан AirFree
        1  шт.

      • Клапан AirFree™

        Матеріал
        ПБТ і РСК

      • Простота у користуванні

        Клапан AirFree™
        Можна мити в посудомийній машині та використовувати в мікрохвильовій печі, легко збирати та мити

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Простота у користуванні
        • Легко мити та збирати
        • 1 частина для легкого збирання
        Сумісність
        Повна сумісність із пляшечками Anti-colic та Classic+

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          Відгуки

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          • Клапан AirFree™ створено з метою допомогти Вашій дитині ковтати менше повітря. Соска залишається наповненою молоком навіть у горизонтальному положенні, у разі годування дитини у сидячому положенні. Зменшення кількості повітря, яке дитина ковтає, може допомогти полегшити такі типові проблеми, що виникають під час годування, як кольки, газики та рефлюкс.
          • Малюки віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Малюки, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими вночі, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.
          • Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач, неспокій, газики та зригування.

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