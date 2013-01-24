Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Ємності для зберігання свіжої їжі

SCF876
Avent
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Легке зберігання готової їжі Легке зберігання готової їжі Легке зберігання готової їжі
    -{discount-value}

    Philips Avent Ємності для зберігання свіжої їжі

    SCF876
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легке зберігання готової їжі

    Створено для пристрою приготування здорового дитячого харчування Philips Avent 4-в-1. Діліть на порції, зберігайте, розморожуйте чи підігрівайте поживну їжу для своєї дитини без жодних зусиль. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Ємності для зберігання свіжої їжі

    Легке зберігання готової їжі

    Створено для пристрою приготування здорового дитячого харчування Philips Avent 4-в-1. Діліть на порції, зберігайте, розморожуйте чи підігрівайте поживну їжу для своєї дитини без жодних зусиль. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all baby-food-makers

      Легке зберігання готової їжі

      • 2 багаторазові ємності для зберігання
      • Для пристрою приготування здорової їжі
      Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль

      Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль

      Створено для пристрою приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 Philips Avent. Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль.

      Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини

      Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини

      Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини.

      Ущільнюючі кришки допомагають зберегти смак та свіжість

      Ущільнюючі кришки допомагають зберегти смак та свіжість

      Ущільнюючі кришки допомагають зберегти смак та свіжість.

      Створено для зберігання у холодильнику та морозильній камері

      Створено для зберігання у холодильнику та морозильній камері

      Створено для зберігання у холодильнику та морозильній камері.

      Створено для складання одна в одну для економії місця

      Створено для складання одна в одну для економії місця

      Створено для складання одна в одну для економії місця.

      Можна використовувати у мікрохвильовій печі і посудомийній машині

      Можна використовувати у мікрохвильовій печі і посудомийній машині

      Можна використовувати у мікрохвильовій печі і посудомийній машині.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Кількість ємностей
        • 1 для 120 мл
        • 1 для 240 мл

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • від 1 року
        • 6–12 місяців
        • від 6 місяців

      • Розміри

        Розміри (ШxВxГ)
        Ш 119 мм x В 103 мм x Г 119 мм

      • Матеріал

        Поліпропілен
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись