Легке зберігання готової їжі
Створено для пристрою приготування здорового дитячого харчування Philips Avent 4-в-1. Діліть на порції, зберігайте, розморожуйте чи підігрівайте поживну їжу для своєї дитини без жодних зусиль. Переглянути усі переваги
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Легке зберігання готової їжі
Створено для пристрою приготування здорового дитячого харчування Philips Avent 4-в-1. Діліть на порції, зберігайте, розморожуйте чи підігрівайте поживну їжу для своєї дитини без жодних зусиль. Переглянути усі переваги
Створено для пристрою приготування здорової дитячої їжі 4-в-1 Philips Avent. Розморожуйте або підігрівайте готові страви без жодних зусиль.
Зберігайте відповідні порції для підростаючої дитини.
Ущільнюючі кришки допомагають зберегти смак та свіжість.
Створено для зберігання у холодильнику та морозильній камері.
Створено для складання одна в одну для економії місця.
Можна використовувати у мікрохвильовій печі і посудомийній машині.
У комплекті:
Країна виготовлення
Етапи розвитку
Розміри
Матеріал