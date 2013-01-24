Для маленьких ротиків та ручок
Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для маленьких ротиків та ручок
Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги
Для маленьких ротиків та ручок
Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для маленьких ротиків та ручок
Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги
Цей прорізувач для зубів має різну текстуру, яка дає змогу коригувати тиск і вгамовувати біль під час прорізування.
Без BPA – згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU.
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Характеристики
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