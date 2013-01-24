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Avent

Прорізувач для зубів, класична лінійка

SCF880/01
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Для маленьких ротиків та ручок Для маленьких ротиків та ручок Для маленьких ротиків та ручок
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    Avent Прорізувач для зубів, класична лінійка

    SCF880/01
    Загальна оцінка / 5

    Для маленьких ротиків та ручок

    Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avent Прорізувач для зубів, класична лінійка

    Для маленьких ротиків та ручок

    Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги

    Для маленьких ротиків та ручок

    Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avent Прорізувач для зубів, класична лінійка

    Для маленьких ротиків та ручок

    Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF880/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги

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      Для маленьких ротиків та ручок

      Прорізувач для зубів, який допомагає втамувати біль

      • 1 етап
      • Прорізувач для передніх зубів
      Текстура, придатна для жування під час прорізування передніх зубів

      Текстура, придатна для жування під час прорізування передніх зубів

      Цей прорізувач для зубів має різну текстуру, яка дає змогу коригувати тиск і вгамовувати біль під час прорізування.

      Прорізувачі для зубів Philips Avent не містять BPA та фталату

      Прорізувачі для зубів Philips Avent не містять BPA та фталату

      Без BPA – згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU.

      Можна стерилізувати у стерилізаторі Philips Avent

      Можна стерилізувати у стерилізаторі Philips Avent

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Малайзія
        Так

      • Характеристики

        Допомагає втамувати біль під час прорізування зубів
        Так
        Гігієнічні
        Так
        Можна стерилізувати
        Так
        Не містить BPA
        Так
        Яскраві барви для заохочення бавитися
        Так
        Для передніх зубів
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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