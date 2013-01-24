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Для маленьких ротиків та ручок
Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF884/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для маленьких ротиків та ручок
Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF884/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги
Для маленьких ротиків та ручок
Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF884/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для маленьких ротиків та ручок
Класична лінійка прорізувачів для зубів Philips Avent SCF884/01 без вмісту BPA масажує запалені ясна дитини протягом різних етапів їх прорізання. Барвистий, цікавий вигляд прорізувачів ідеально підійде для ручок і ротика дитини, щоб допомогти заспокоїти біль від прорізування зубів. Переглянути усі переваги
Прорізувач для зубів, класична лінійка
Ціна магазину Philips
Усього:
Ергономічна форма цього прорізувача з заокругленими краями сподобається Вашій дитині. Крім того, прорізувач легко мити, а його форма запобігає застряганню. Просто промийте теплою водою і він знову готовий до використання!
Цей прорізувач для зубів, заповнений гелем, можна охолодити в холодильнику, завдяки чому прохолодний тиск тамуватиме біль під час прорізування зубів. Крім того, різна текстура забезпечує різний тиск, рівень якого дитина обирає самостійно.
Без BPA – згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU.
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Характеристики
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