Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Дитяча пляшечка

    SCF970/17
    Avent
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення
      -{discount-value}

      Philips Avent Дитяча пляшечка

      SCF970/17
      Отримайте підтримку для цього виробу

      М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення

      Пляшечка Philips Avent Standard/Essential допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. М’який ребристий дизайн соски дає змогу дитині легко захопити її. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча пляшечка

      М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення

      Пляшечка Philips Avent Standard/Essential допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. М’який ребристий дизайн соски дає змогу дитині легко захопити її. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. standard-baby-bottles

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дитяча пляшечка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення

        • Стандартний
        • 125 мл
        • Соска з повільним потоком
        Легке та зручне годування

        Легке та зручне годування

        М’який та ребристий дизайн соски допомагає дитині легко її захопити та зручно їсти без жодних проблем.

        Повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини

        Повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини

        Антиколіковий клапан вигинається, дозволяючи повітрю потрапити в пляшечку й запобігаючи утворенню газиків у животику дитини.

        Безпечне зберігання і транспортування без протікання

        Безпечне зберігання і транспортування без протікання

        Пляшечка не протікає під час годування дитини, а ковпачок закриває соску для безпечного зберігання і транспортування без протікання.

        Ергономічна форма

        Ергономічна форма

        Завдяки ергономічній формі пляшечки її легко тримати як матері, так і дитині.

        Цю пляшечку виготовлено з поліпропілену – матеріалу без вмісту BPA.

        Цю пляшечку виготовлено з поліпропілену – матеріалу без вмісту BPA.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Пляшечка для годування Standard
          1  шт.
          Надзвичайно м’яка соска з повільним потоком рідини
          1  шт.

        • Матеріал

          Пляшечка
          • Без вмісту BPA*
          • Поліпропілен
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон

        • Конструкція

          Дизайн пляшечки
          • Ергономічна форма
          • Стандартне горлечко

        • Функції

          Антикольковий клапан
          Одинарний клапан

        • Простота у користуванні

          Використання пляшечки
          • Легко збирати
          • Легко мити
          • Легко тримати

        • Етапи розвитку

          Етапи
          0–6 місяців

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips