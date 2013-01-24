Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Набір дитячих цифрових термометрів

SCH540/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Чутливість і точність Чутливість і точність Чутливість і точність
    -{discount-value}

    Philips Avent Набір дитячих цифрових термометрів

    SCH540/00
    Загальна оцінка / 5

    Чутливість і точність

    Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Набір дитячих цифрових термометрів

    Чутливість і точність

    Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.

    Чутливість і точність

    Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Набір дитячих цифрових термометрів

    Чутливість і точність

    Допомагає виміряти температуру в дитини, не засмучуючи її. Термометр-пустушка SCH540/00 має такий самий нагубник і соску, що й дихаюча пустушка Avent для легшого переходу від пустушки до вимірювання температури.

    Подібні вироби

    See all baby-thermometers

      Чутливість і точність

      Поєднання цифрового термометра і термометра-пустушки

      Індикатор низького заряду батареї

      Індикатор низького заряду батареї

      У комплекті дихаюча пустушка Avent

      Допомагає дитині звикнути до форми.

      Вибір методу вимірювання температури, який підходить дитині

      Термометр Philips Avent точно і зручно виміряє температуру тіла дитини орально, аксіально та ректально.

      Спеціально розроблений термометр-соска

      Забезпечує легкий перехід від соски до вимірювання температури.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у Китаї
        • Термометри
        • Так
        Виготовлено в Англії
        • Пустушки
        • Так

      • Потужність

        Тип батареї
        LR41
        Кількість батарей
        1 на термометр
        Час роботи від батареї
        >100  година (-н)

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        Так

      • Зручність

        Підходить для немовлят
        Так
        Гнучкий кінець
        Так
        Дисплей точного вимірювання
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Індикатор стану батареї
        Так

      • Технічні специфікації

        Діапазон робочої температури
        32–42,9  °C
        Точність
        35-42 +/- 0,1  °C
        Тривалість вимірювання
        • 10 сек. ±3 сек. у воді (ванна)
        • 25 сек ±10 сек орально і ректально
        • 60 сек ±10 сек під пахвою

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись