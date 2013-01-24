Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Термометр для ванни і дитячої кімнати

SCH550/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Точна температура Точна температура Точна температура
    -{discount-value}

    Philips Avent Термометр для ванни і дитячої кімнати

    SCH550/00
    Загальна оцінка / 5

    Точна температура

    Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Термометр для ванни і дитячої кімнати

    Точна температура

    Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.

    Точна температура

    Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Термометр для ванни і дитячої кімнати

    Точна температура

    Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.

    Подібні вироби

    See all baby-thermometers

      Точна температура

      Не тоне у воді

      Відповідає стандартам іграшок і безпеки

      Відповідає стандартам іграшок і безпеки

      Вироби, які відповідають стандартам іграшок, були ретельно протестовані для відповідності цим нормам та забезпечення повної безпеки.

      Точне визначення температури

      Цифровий термометр для ванни і кімнати дозволяє зручно визначити ідеальну температуру для дитячої ванни або кімнати. Дитина добре почуватиме себе у ванні з температурою води від 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C і вище є надто гарячою для дитини і може стати причиною опіків! Кімнатна температура 18 °C найкраще підходить для дітей під час сну.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Вологість: водонепроникність до
        1,5  м
        Діапазон робочої температури
        10-40°C (50-105°F)  °C
        Точність
        +/-0,5  °C
        Відповідає
        нормативним актам щодо іграшок Європи та США

      • Потужність

        Знімні/замінні
        Так
        Тип батареї
        CR44
        Кількість батарей
        2
        Час роботи від батареї
        22 000  годин(-и)

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись