Точна температура
Завдяки подвійній функціональності цифровий термометр Philips Avent для ванни і кімнати дозволить у зручний спосіб стежити за температурою як у дитячій кімнаті, так і ванні. Цей термометр було розроблено та протестовано також як безпечну іграшку для веселого купання. Переглянути усі переваги
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Точна температура
Завдяки подвійній функціональності цифровий термометр Philips Avent для ванни і кімнати дозволить у зручний спосіб стежити за температурою як у дитячій кімнаті, так і ванні. Цей термометр було розроблено та протестовано також як безпечну іграшку для веселого купання. Переглянути усі переваги
Вироби, які відповідають стандартам іграшок, були ретельно протестовані для відповідності цим нормам та забезпечення повної безпеки.
Створено як безпечну та веселу іграшку для дітей будь-якого віку, з якою можна гратися у ванні.
Цифровий термометр для ванни і кімнати дозволяє зручно визначити ідеальну температуру для дитячої ванни або кімнати. Дитина добре почуватиме себе у ванні з температурою води від 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C і вище є надто гарячою для дитини і може стати причиною опіків! Кімнатна температура 18 °C найкраще підходить для дітей під час сну.
Технічні характеристики
Потужність
Аксесуари
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