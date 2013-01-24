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Philips Avent

Термометр для ванни і дитячої кімнати

SCH550/20
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Точна температура Точна температура Точна температура
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    Philips Avent Термометр для ванни і дитячої кімнати

    SCH550/20
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    Точна температура

    Завдяки подвійній функціональності цифровий термометр Philips Avent для ванни і кімнати дозволить у зручний спосіб стежити за температурою як у дитячій кімнаті, так і ванні. Цей термометр було розроблено та протестовано також як безпечну іграшку для веселого купання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Термометр для ванни і дитячої кімнати

    Точна температура

    Завдяки подвійній функціональності цифровий термометр Philips Avent для ванни і кімнати дозволить у зручний спосіб стежити за температурою як у дитячій кімнаті, так і ванні. Цей термометр було розроблено та протестовано також як безпечну іграшку для веселого купання. Переглянути усі переваги

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      Дитячий термометр плаває у воді

      • Блакитна квітка
      Відповідає стандартам іграшок і безпеки

      Відповідає стандартам іграшок і безпеки

      Вироби, які відповідають стандартам іграшок, були ретельно протестовані для відповідності цим нормам та забезпечення повної безпеки.

      Безпечний і веселий

      Безпечний і веселий

      Створено як безпечну та веселу іграшку для дітей будь-якого віку, з якою можна гратися у ванні.

      Точне визначення температури

      Цифровий термометр для ванни і кімнати дозволяє зручно визначити ідеальну температуру для дитячої ванни або кімнати. Дитина добре почуватиме себе у ванні з температурою води від 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C і вище є надто гарячою для дитини і може стати причиною опіків! Кімнатна температура 18 °C найкраще підходить для дітей під час сну.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Діапазон робочої температури
        10–45  °C
        Точність
        +/-1  °C
        Відповідає
        Технічні стандарти EN 71, ASTM F963-96a

      • Потужність

        Тип батареї
        LR44
        Кількість батарей
        2
        Знімні/замінні
        Так

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

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