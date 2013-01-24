Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 7000. Переглянути усі переваги
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Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 7000. Переглянути усі переваги
Замінні головки SH70 сумісні з бритвами Shaver Series 7000 (S7xxx) та Star Wars SW7700.
Леза нового дизайну забезпечують комфортне гоління щетини в найбільш оптимальному положенні, що дає змогу зменшити подразнення через смикання та вищипування.
Вбудована система з двома лезами у нашій електробритві піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.
1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.
Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.
Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
Бритвені головки
Чищення