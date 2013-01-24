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Shaver series 7000

Бритвений блок

SH70/70
Загальна оцінка / 5
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    Shaver series 7000 Бритвений блок

    SH70/70
    Загальна оцінка / 5

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 7000 та SensoTouch 3D. Переглянути усі переваги

    Shaver series 7000 Бритвений блок

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 7000 та SensoTouch 3D. Переглянути усі переваги

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 7000 та SensoTouch 3D. Переглянути усі переваги

    Shaver series 7000 Бритвений блок

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 7000 та SensoTouch 3D. Переглянути усі переваги

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      Оновіть свою бритву

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Леза GentlePresicion
      • Підходить для RQ10XX arcitec
      • Підходить для RQ12XX SensoTouch 3D
      • Підходить для бритви Shaver Series 7000
      Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

      Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

      Оновлене рішення дозволяє доглядати за Вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.

      Нагадування про заміну

      Нагадування про заміну

      1. Зніміть бритвену головку. 2. Замініть бритвену головку новою. 3. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд.

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

      Леза GentlePrecision ретельно зрізають волосся навіть на чутливій шкірі

      Леза GentlePrecision ретельно зрізають волосся навіть на чутливій шкірі

      Зміцнені високоточні леза забезпечують ретельне гоління навіть чутливої шкіри. Ріжучі краї спроектовано таким чином, щоб вони точно зрізали волосся із мінімальним смиканням, вищипуванням чи повторним проведенням бритви, навіть у разі гоління 3-денної щетини.

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.

      Кільця SkinGlide з мікрогранулами для гладкішого ковзання

      Кільця SkinGlide з мікрогранулами для гладкішого ковзання

      Насолоджуйтеся гладким ковзанням завдяки вдосконаленій технології мікрогранул Philips. Натхненні принципами ковзання в аеродинаміці, кільця бритви покрито тисячами дрібних, склоподібних гранул для максимального комфорту шкіри.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить для типу виробу
        • Бритва Shaver Series 7000 (S79xx)
        • SensoTouch 3D (RQ10xx) (RQ12xx)

      • Аксесуари

        Входить у комплект
        Повноцінний бритвений блок

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