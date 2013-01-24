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Shaver series 7000, 5000 Замінні бритвені головки

SH71/50
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Загальна оцінка / 5
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    Shaver series 7000, 5000 Замінні бритвені головки

    SH71/50
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.

    Shaver series 7000, 5000 Замінні бритвені головки

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.

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      Оновіть свою бритву

      Змінюйте головки кожні 2 роки для 100% ефективності

      • Леза SteelPrecision
      • Підходять для усіх бритв S7000
      • Підходять для бритв S5000 кутової форми
      • Не сумісні зі старішою бритвою S5000
      Сумісність з усіма S7xxx та бритвами кутової форми S5xxx

      Сумісність з усіма S7xxx та бритвами кутової форми S5xxx

      Запасні головки SH71 сумісні з усіма бритвами Series 7000 (S7xxx) та бритвами кутової форми Series 5000 (S5xxx). Вони не сумісні із заокругленими бритвами Series 5000, які використовують запасні головки SH50.

      Висока ефективність під час кожного проходу

      Висока ефективність під час кожного проходу

      Леза SteelPrecision роблять 90 000 зрізувань на хвилину, тому голять ретельно, зрізаючи більше волосся за один рух*. 45 високоефективних лез самі заточуються і були виготовлені в Європі.

      Скидати налаштування бритви дуже просто

      Скидати налаштування бритви дуже просто

      1. Натисніть кнопки розблокування і від’єднайте тримач бритвених головок. 2. Поверніть фіксуючі кільця проти годинникової стрілки і зніміть їх. 3. Зніміть старі бритвені головки і вставте запасні (пази повинні попадати точно на виступи). 4. Встановіть фіксуючі кільця назад і поверніть їх за годинниковою стрілкою до фіксації. 5. Вставте тримач бритвених головок назад на місце і закрийте.

      Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність

      Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність

      Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить для типу виробу
        • Усі бритви Series 7000
        • Кутової форми Series 5000
        Бритвених головок в упаковці
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          • Протестовано порівняно з Philips серії 3000.

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