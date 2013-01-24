Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
Запасні головки SH71 сумісні з усіма бритвами Series 7000 (S7xxx) та бритвами кутової форми Series 5000 (S5xxx). Вони не сумісні із заокругленими бритвами Series 5000, які використовують запасні головки SH50.
Леза SteelPrecision роблять 90 000 зрізувань на хвилину, тому голять ретельно, зрізаючи більше волосся за один рух*. 45 високоефективних лез самі заточуються і були виготовлені в Європі.
1. Натисніть кнопки розблокування і від’єднайте тримач бритвених головок. 2. Поверніть фіксуючі кільця проти годинникової стрілки і зніміть їх. 3. Зніміть старі бритвені головки і вставте запасні (пази повинні попадати точно на виступи). 4. Встановіть фіксуючі кільця назад і поверніть їх за годинниковою стрілкою до фіксації. 5. Вставте тримач бритвених головок назад на місце і закрийте.
Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
Бритвені головки