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Shaver series 9000

Бритвені головки

SH90/50
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
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    Shaver series 9000 Бритвені головки

    SH90/50
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 9000 Бритвені головки

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000. Переглянути усі переваги

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      Оновіть свою бритву

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Леза V-Track Precision
      • Підходить для S9000 (S9xxx)
      • Підходить для бритви Star Wars SW97xx
      • Підходить для бритви Star Wars SW67xx
      Замінні головки для бритв Shaver Series 9000

      Замінні головки для бритв Shaver Series 9000

      Замінні головки SH90 сумісні з бритвами Shaver Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 та SW6700.

      Ідеально скеровує волосся для ретельного гоління за допомогою лез V-Track

      Ідеально скеровує волосся для ретельного гоління за допомогою лез V-Track

      Запатентовані леза V-Track Precision обережно направляють кожен волосок в оптимальному для зрізання напрямі (навіть волосся, яке щільно прилягає або має різну довжину). Завдяки цьому можна зрізати на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.

      Підіймає волоски для комфортного ретельного гоління

      Підіймає волоски для комфортного ретельного гоління

      Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізає щетину нижче рівня шкіри, залишаючи її максимально гладкою.

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

      Головки легко заміняти

      Головки легко заміняти

      1. Вийміть тримач бритвених головок. 2. Замініть використані бритвені головки новими. 3. Встановіть на місце тримач бритвених головок. 4. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд.

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.

      Оновіть свою бритву

      Оновіть свою бритву

      Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить для типу виробу
        Бритва Shaver Series 9000 (S9xxx)
        Бритвених головок в упаковці
        3

      • Аксесуари

        Входить у комплект
        Тримач фіксуючого кільця

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