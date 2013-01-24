Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000. Переглянути усі переваги
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000. Переглянути усі переваги
Оновлене рішення дозволяє доглядати за Вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.
У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.
1. Вийміть тримач бритвених головок. 2. Замініть використані бритвені головки новими. 3. Встановіть на місце тримач бритвених головок. 4. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд.
Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.
Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (це може бути щетина, якій від 1 до 3 днів, або навіть волосся, що щільно прилягає або має різну довжину). На 30%* ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.
Бритвені головки
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