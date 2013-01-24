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Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
Змінні бритвені головки
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Леза Dual SteelPrecision роблять 150 000 зрізувань на хвилину, тому голять ретельно. 72 високоефективні леза самі заточуються і були виготовлені в Європі.
1. Натисніть кнопку розблокування і від’єднайте тримач бритвених головок. 2. Поверніть фіксуючі кільця проти годинникової стрілки і зніміть їх. 3. Зніміть старі бритвені головки і вставте запасні (пази повинні попадати точно на виступи). 4. Встановіть фіксуючі кільця назад і поверніть їх за годинниковою стрілкою до фіксації. 5. Вставте тримач бритвених головок назад на місце і закрийте.
Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
Змінні головки SH91 сумісні з усіма бритвами Shaver Series 9000 (S9xxx) та S9000 Prestige (SP98xx).
Бритвені головки