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    Shaver series 9000 and SP900

    Змінні бритвені головки

    SH91/50
    Загальна оцінка / 5
    • Оновіть свою бритву Оновіть свою бритву Оновіть свою бритву
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      Shaver series 9000 and SP900 Змінні бритвені головки

      SH91/50
      Загальна оцінка / 5

      Оновіть свою бритву

      Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

      Shaver series 9000 and SP900 Змінні бритвені головки

      Оновіть свою бритву

      Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

      Оновіть свою бритву

      Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

      Shaver series 9000 and SP900 Змінні бритвені головки

      Оновіть свою бритву

      Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 9000 and SP900

        Shaver series 9000 and SP900

        Змінні бритвені головки

        Усього:

        Оновіть свою бритву

        Змінюйте головки кожні 2 роки для 100% ефективності

        • Леза Dual SteelPrecision
        • Підходять для S9000 (S9xxx)
        • і S9000 Prestige (SP98xx)
        Краща точність для ретельнішого гоління*

        Краща точність для ретельнішого гоління*

        Леза Dual SteelPrecision роблять 150 000 зрізувань на хвилину, тому голять ретельно. 72 високоефективні леза самі заточуються і були виготовлені в Європі.

        Скидати налаштування бритви дуже просто

        Скидати налаштування бритви дуже просто

        1. Натисніть кнопку розблокування і від’єднайте тримач бритвених головок. 2. Поверніть фіксуючі кільця проти годинникової стрілки і зніміть їх. 3. Зніміть старі бритвені головки і вставте запасні (пази повинні попадати точно на виступи). 4. Встановіть фіксуючі кільця назад і поверніть їх за годинниковою стрілкою до фіксації. 5. Вставте тримач бритвених головок назад на місце і закрийте.

        Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність

        Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність

        Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.

        Сумісність із S9000 Prestige

        Змінні головки SH91 сумісні з усіма бритвами Shaver Series 9000 (S9xxx) та S9000 Prestige (SP98xx).

        Технічні характеристики

        • Бритвені головки

          Підходить до типу виробу
          • Бритва Shaver Series 9000 (S9xxx)
          • і S9000 Prestige (SP98xx)
          Бритвених головок в упаковці
          3

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