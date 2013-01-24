Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Series 9000 Prestige. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Series 9000 Prestige. Переглянути усі переваги
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Series 9000 Prestige. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Series 9000 Prestige. Переглянути усі переваги
Замінні головки для SH98 сумісні з S9000 Prestige.
1. Зніміть верхню панель бритвеного блока. 2. Замініть на новий блок бритвеної головки. 3. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку увімк./вимк. понад 5 секунд.
Оновлене рішення дозволяє доглядати за Вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.
Точні леза NanoTech зміцнені наночастинками і мають надзвичайно міцні та гострі краї з тривалою продуктивністю. Вони зрізають волосся з найвищою точністю, забезпечуючи надзвичайно ретельні результати на рівні шкіри.
Наша відмінна система комфорту шкіри забезпечує високоефективне гоління навіть довшої (7-денної) бороди. Її нові ширші та кругліші отвори захоплюють більше волосся за один прохід, гарантуючи відчутну різницю: чудовий комфорт шкіри.
Насолоджуйтеся надзвичайно гладким голінням завдяки кільцям Superb SkinComfort. Кільця з металевими пігментами мають антифрикційне покриття для гладенького ковзання.
У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.
Бритвені головки
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