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Shaver S9000 Prestige

Бритвені головки

SH98/70
Загальна оцінка / 5
  • Оновіть свою бритву Оновіть свою бритву Оновіть свою бритву
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    Shaver S9000 Prestige Бритвені головки

    SH98/70
    Загальна оцінка / 5

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Series 9000 Prestige. Переглянути усі переваги

    Shaver S9000 Prestige Бритвені головки

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Series 9000 Prestige. Переглянути усі переваги

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Series 9000 Prestige. Переглянути усі переваги

    Shaver S9000 Prestige Бритвені головки

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Series 9000 Prestige. Переглянути усі переваги

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      Оновіть свою бритву

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Точні леза NanoTech
      • Підходять для SP98xx
      Замінні головки для S9000 Prestige

      Замінні головки для S9000 Prestige

      Замінні головки для SH98 сумісні з S9000 Prestige.

      Проста заміна

      Проста заміна

      1. Зніміть верхню панель бритвеного блока. 2. Замініть на новий блок бритвеної головки. 3. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку увімк./вимк. понад 5 секунд.

      Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

      Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

      Оновлене рішення дозволяє доглядати за Вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.

      Леза з надзвичайно міцними та гострими краями для максимально ретельного гоління

      Леза з надзвичайно міцними та гострими краями для максимально ретельного гоління

      Точні леза NanoTech зміцнені наночастинками і мають надзвичайно міцні та гострі краї з тривалою продуктивністю. Вони зрізають волосся з найвищою точністю, забезпечуючи надзвичайно ретельні результати на рівні шкіри.

      Менша кількість рухів для відмінного комфорту шкіри

      Менша кількість рухів для відмінного комфорту шкіри

      Наша відмінна система комфорту шкіри забезпечує високоефективне гоління навіть довшої (7-денної) бороди. Її нові ширші та кругліші отвори захоплюють більше волосся за один прохід, гарантуючи відчутну різницю: чудовий комфорт шкіри.

      Кільця покриті металевими пігментами для чудового ковзання

      Кільця покриті металевими пігментами для чудового ковзання

      Насолоджуйтеся надзвичайно гладким голінням завдяки кільцям Superb SkinComfort. Кільця з металевими пігментами мають антифрикційне покриття для гладенького ковзання.

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить для типу виробу
        SP98xx
        Бритвених головок в упаковці
        3

      • Аксесуари

        Блок
        Повністю встановлюваний блок

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