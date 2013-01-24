Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ в елегантному, компактному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ в елегантному, компактному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ в елегантному, компактному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ в елегантному, компактному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Ресурсу пристрою вистачить для 12-годинного відтворення музики протягом цілого дня.
Навушники BASS+ мають 32-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.
Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.
Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.
Легко з’єднуйте навушники у пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення музики.
Завдяки можливості плаского складання навушники BASS+ легко складати і зберігати, що робить їх ідеальними для подорожей.
Зручні виклики в режимі "вільні руки" завдяки мікрофону та Bluetooth® 4.1
М’які, дихаючі амбушури гарантують комфортне тривале носіння.
Навушники BASS+ з акустичним дизайном закритого типу блокують навколишні шуми для кращої ізоляції звуку та прослуховування.
Зарядний USB-кабель із комплекту дозволяє легко заряджати навушники за потреби.
Кнопкові елементи керування на правому амбушурі дозволяють керувати музикою та викликами одним натисненням.
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Під'єднання
Зручність
Аксесуари
Потужність
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