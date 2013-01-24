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BASS+

Стереогарнітура Bluetooth

SHB3075BL/00
Загальна оцінка / 5
  • Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+
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    BASS+ Стереогарнітура Bluetooth

    SHB3075BL/00
    Загальна оцінка / 5

    Відчуйте це. BASS+

    Навушники Philips BASS+ в елегантному, компактному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

    BASS+ Стереогарнітура Bluetooth

    Відчуйте це. BASS+

    Навушники Philips BASS+ в елегантному, компактному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

    Відчуйте це. BASS+

    Навушники Philips BASS+ в елегантному, компактному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

    BASS+ Стереогарнітура Bluetooth

    Відчуйте це. BASS+

    Навушники Philips BASS+ в елегантному, компактному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

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      Відчуйте це. BASS+

      • 32-мм динаміки/закритого типу
      • Накладна
      • М’які амбушури
      • Пласке складання
      Акумуляторна батарея забезпечує до 12 годин відтворення

      Акумуляторна батарея забезпечує до 12 годин відтворення

      Ресурсу пристрою вистачить для 12-годинного відтворення музики протягом цілого дня.

      32-мм динаміки

      32-мм динаміки

      Навушники BASS+ мають 32-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.

      Регульовані амбушури та дуга на голову для оптимального комфорту

      Регульовані амбушури та дуга на голову для оптимального комфорту

      Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.

      Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

      Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

      Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.

      Бездротова технологія Bluetooth

      Бездротова технологія Bluetooth

      Легко з’єднуйте навушники у пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення музики.

      Пласке складання для легкої портативності

      Пласке складання для легкої портативності

      Завдяки можливості плаского складання навушники BASS+ легко складати і зберігати, що робить їх ідеальними для подорожей.

      Зручні виклики в режимі "вільні руки"

      Зручні виклики в режимі "вільні руки"

      Зручні виклики в режимі "вільні руки" завдяки мікрофону та Bluetooth® 4.1

      М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

      М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

      М’які, дихаючі амбушури гарантують комфортне тривале носіння.

      Чудова ізоляція звуку для кращого прослуховування

      Чудова ізоляція звуку для кращого прослуховування

      Навушники BASS+ з акустичним дизайном закритого типу блокують навколишні шуми для кращої ізоляції звуку та прослуховування.

      Кабель живлення USB

      Кабель живлення USB

      Зарядний USB-кабель із комплекту дозволяє легко заряджати навушники за потреби.

      Керуйте викликами, музикою та регулюйте гучність за допомогою перемикачів на амбушурах

      Керуйте викликами, музикою та регулюйте гучність за допомогою перемикачів на амбушурах

      Кнопкові елементи керування на правому амбушурі дозволяють керувати музикою та викликами одним натисненням.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        NdFeB
        Частотна характеристика
        9–21 000  Гц
        Опір
        32 Ом
        Діаметр динаміків
        32 мм
        Максимальна вхідна потужність
        40 мВт
        Чутливість
        103 дБ
        Тип
        динамічний

      • Під'єднання

        Мікрофон
        Вбудований мікрофон
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        4.1
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Утримування виклику
        • Перемикання між 2 викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Вимкнення мікрофона
        • Відхилення виклику
        • Перемикання між викликом та музикою

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        USB-кабель
        Так

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Час очікування
        166* год.
        Час розмови
        12* год.
        Тривалість відтворення музики
        12*  год.

      • Конструкція

        Колір
        Синій

      • Розміри виробу

        Висота
        18,5  см
        Ширина
        13,5  см
        Глибина
        4  см
        Висота
        7,3  дюймів
        Ширина
        5,3  дюймів
        Глибина
        1,6  дюймів
        Вага
        0,132  кг
        Вага
        0,291  фнт.

      • Розміри упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Кількість виробів
        1
        Висота
        22,5  см
        Ширина
        19,5  см
        Глибина
        4,8  см
        Висота
        8,9  дюймів
        Ширина
        7,7  дюймів
        Глибина
        1,9  дюймів
        Вага брутто
        0,264  кг
        Вага нетто
        0,153  кг
        Вага тари
        0,111  кг
        Вага брутто
        0,582  фнт.
        Вага нетто
        0,337  фнт.
        Вага тари
        0,245  фнт.
        Код EAN
        69 25970 71296 5

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        21,2  см
        Ширина
        16,5  см
        Висота
        24  см
        Довжина
        8,3  дюймів
        Ширина
        6,5  дюймів
        Висота
        9,4  дюймів
        Вага брутто
        0,98  кг
        Вага нетто
        0,459  кг
        Вага тари
        0,521  кг
        Вага брутто
        2,161  фнт.
        Вага нетто
        1,012  фнт.
        Вага тари
        1,149  фнт.
        Код GTIN
        1 69 25970 71296 2

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