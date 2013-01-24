Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ в елегантному, міцному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові накладні навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ в елегантному, міцному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові накладні навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ в елегантному, міцному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові накладні навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ в елегантному, міцному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові накладні навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
40-мм неодимові динаміки, які відтворюють потужні низькі частоти
Завдяки поворотному дизайну амбушур та регульованій дузі на голову ця гарнітура чудово підійде усім користувачам.
Потужні низькі частоти для прослуховування по-новому. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально створений отвір для низьких частот та спеціально налаштовані динаміки відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання Bass+. Використовується окрема гучність звуку для рівномірного звучання низьких частот під час кожного відтворення.
Легко з’єднуйте навушники у пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення музики.
Кнопкові елементи керування на правому амбушурі дозволяють керувати музикою та викликами одним натисненням.
Унікальна конструкція, яка компактно складається, забезпечує найкраще прослуховування у дорозі. Навушники передбачають горизонтальне чи компактне складання для легкої портативності та легкого зберігання.
Зарядний USB-кабель із комплекту дозволяє легко заряджати навушники за потреби.
Ресурсу пристрою вистачить для 12-годинного відтворення музики протягом цілого дня.
Зручні виклики в режимі "вільні руки" завдяки мікрофону та Bluetooth® 4.1
М’які, дихаючі амбушури гарантують комфортне тривале носіння.
Акустика закритого типу блокує зовнішній шум і забезпечує кращий звук.
Конструкція
Аксесуари
Під'єднання
Зручність
Потужність
Звук
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Розміри виробу