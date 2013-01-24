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    Бездротові навушники Bluetooth®

    SHB4305BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+
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      NULL Бездротові навушники Bluetooth®

      SHB4305BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Відчуйте це. BASS+

      Вражаюче потужний звук у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ Bluetooth із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та бездротову свободу, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      NULL Бездротові навушники Bluetooth®

      Відчуйте це. BASS+

      Вражаюче потужний звук у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ Bluetooth із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та бездротову свободу, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги

      Відчуйте це. BASS+

      Вражаюче потужний звук у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ Bluetooth із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та бездротову свободу, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      NULL Бездротові навушники Bluetooth®

      Відчуйте це. BASS+

      Вражаюче потужний звук у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ Bluetooth із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та бездротову свободу, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники Bluetooth®

        Усього:

        Відчуйте це. BASS+

        • 12,2-мм динаміки/закритого типу
        • Вкладиші
        • 6 годин відтворення
        • Надзвичайний комфорт
        Потужні 12,2-мм динаміки

        Потужні 12,2-мм динаміки

        Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Потужні 12,2-мм динаміки в елегантному, компактному корпусі відтворюють низькі частоти.

        Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин відтворення

        Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин відтворення

        Ресурсу пристрою вистачить для 6-годинного відтворення музики протягом цілого дня.

        Бездротова технологія Bluetooth

        Бездротова технологія Bluetooth

        Легко з’єднуйте навушники у пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення музики.

        Ергономічний дизайн для максимальної зручності

        Ергономічний дизайн для максимальної зручності

        Ергономічний дизайн з овальними та вигнутими трубками для комфортного, природного прилягання. Тепер ви можете насолоджуватися тривалим комфортним прослуховуванням.

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати або призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

        Кінці у формі крила для надійної фіксації

        Кінці у формі крила для надійної фіксації

        Завдяки кінцям у формі крила навушники краще та надійніше фіксуються і не випадають.

        Чудова ізоляція звуку

        Чудова ізоляція звуку

        Завдяки цим навушникам-вкладишам, створеним для оптимальної пасивної ізоляції звуку, ви не пропустите жодного музичного ритму.

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.

        Кабель живлення USB

        Кабель живлення USB

        Зарядний USB-кабель із комплекту дозволяє легко заряджати навушники за потреби.

        Невагоме відчуття, бездротова свобода

        Невагоме відчуття, бездротова свобода

        Ці бездротові ультралегкі й невідчутні навушники-вкладиші забезпечують свободу руху без обмежень.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          12,2 мм
          Частотний діапазон
          9–21 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          30 мВт
          Чутливість
          107  дБ
          Мембрана
          ПЕТ

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          4,1
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Повторний набір останнього номера
          • Вимкнення мікрофона
          • Відхилення виклику

        • Аксесуари

          USB-кабель
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так
          Час очікування
          110* год.
          Час розмови
          5,5* год.
          Тривалість відтворення музики
          6*  год

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Розміри виробу

          Висота
          2  см
          Ширина
          10  см
          Глибина
          4  см
          Вага
          0,016  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          17,5  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          3,2  см
          Вага брутто
          0,073  кг
          Вага нетто
          0,035  кг
          Вага тари
          0,038  кг
          Код EAN
          69 51613 99152 7

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          19  см
          Ширина
          11,6  см
          Висота
          13,3  см
          Вага брутто
          0,31  кг
          Вага тари
          0,205  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 99152 4
          Вага нетто
          0,105  кг

        • UPC

          UPC
          8 89446 00848 7

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