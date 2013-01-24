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Відчуйте це. BASS+
Вражаюче потужний звук у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ Bluetooth із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та бездротову свободу, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Вражаюче потужний звук у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ Bluetooth із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та бездротову свободу, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги
Відчуйте це. BASS+
Вражаюче потужний звук у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ Bluetooth із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та бездротову свободу, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Вражаюче потужний звук у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ Bluetooth із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та бездротову свободу, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники Bluetooth®
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Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Потужні 12,2-мм динаміки в елегантному, компактному корпусі відтворюють низькі частоти.
Ресурсу пристрою вистачить для 6-годинного відтворення музики протягом цілого дня.
Легко з’єднуйте навушники у пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення музики.
Ергономічний дизайн з овальними та вигнутими трубками для комфортного, природного прилягання. Тепер ви можете насолоджуватися тривалим комфортним прослуховуванням.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати або призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
Завдяки кінцям у формі крила навушники краще та надійніше фіксуються і не випадають.
Завдяки цим навушникам-вкладишам, створеним для оптимальної пасивної ізоляції звуку, ви не пропустите жодного музичного ритму.
Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.
Зарядний USB-кабель із комплекту дозволяє легко заряджати навушники за потреби.
Ці бездротові ультралегкі й невідчутні навушники-вкладиші забезпечують свободу руху без обмежень.
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