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Більше звуку, менше шуму
Жодних дротів, шуму та компромісів. Пориньте в музику завдяки вдосконаленій технології активного шумопоглинання ActiveShield™. Під’єднуйтеся бездротовим способом за допомогою з’єднання в пару NFC одним дотиком, насолоджуйтеся музикою і керуйте викликами за допомогою розумних елементів керування на накладках навушників. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше звуку, менше шуму
Жодних дротів, шуму та компромісів. Пориньте в музику завдяки вдосконаленій технології активного шумопоглинання ActiveShield™. Під’єднуйтеся бездротовим способом за допомогою з’єднання в пару NFC одним дотиком, насолоджуйтеся музикою і керуйте викликами за допомогою розумних елементів керування на накладках навушників. Переглянути усі переваги
Більше звуку, менше шуму
Жодних дротів, шуму та компромісів. Пориньте в музику завдяки вдосконаленій технології активного шумопоглинання ActiveShield™. Під’єднуйтеся бездротовим способом за допомогою з’єднання в пару NFC одним дотиком, насолоджуйтеся музикою і керуйте викликами за допомогою розумних елементів керування на накладках навушників. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше звуку, менше шуму
Жодних дротів, шуму та компромісів. Пориньте в музику завдяки вдосконаленій технології активного шумопоглинання ActiveShield™. Під’єднуйтеся бездротовим способом за допомогою з’єднання в пару NFC одним дотиком, насолоджуйтеся музикою і керуйте викликами за допомогою розумних елементів керування на накладках навушників. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники з технологією шумопоглинання
Ціна магазину Philips
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Точно налаштовані 32-мм неодимові динаміки з акустичною системою закритого типу та накладним ущільненням забезпечують відмінний та вражаючий точний звук.
Функція багатоточковості дозволяє з’єднати навушники Philips Bluetooth із двома пристроями із підтримкою функції Bluetooth одночасно. Просто з’єднайте в пару два пристрої і насолоджуйтеся відео та музикою, без жодних проблем приймаючи виклики.
Завдяки простому з’єднанню в пару за допомогою технології NFC можна під’єднати навушники Bluetooth® до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.
Кнопкові елементи керування на правому амбушурі дозволяють керувати музикою та викликами одним натисненням.
Технологія активного шумопоглинання ActiveShield™ пропонує два мікрофони зворотного зв’язку, що використовуються для скасування низьких частот. Вона виявляє зовнішній шум та інвертує звукову хвилю, ефективно усуваючи його та конвертуючи шуми тла для приглушення.
Завдяки компактній складаній конструкції виріб є ідеальним супутником у дорозі.
Насолоджуйтеся високоякісним бездротовим звуком завдяки Bluetooth 4.0.
На відміну від більшості навушників із системою шумопоглинання, ці навушники працюють із батареєю чи без неї для забезпечення відмінного аудіо в будь-якому середовищі. Якщо батарея розрядиться, просто під’єднайте аудіокабель і насолоджуйтеся улюбленою музикою.
Насолоджуйтеся безперервною музикою протягом 16 годин за ввімкненої функції Bluetooth та активного шумопоглинання, 28 годин лише за ввімкненої функції Bluetooth та 33 годин, коли ввімкнено лише функцію ANC.
Найновіші навушники Philips Bluetooth, сумісні із Siri та Google Now, значно полегшують використання віртуального помічника. Щоб увімкнути Siri на iPhone або Google Now на пристроях Android, потрібно лише натиснути кнопку на вушній оболонці.
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Аксесуари
Зручність
Потужність
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
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