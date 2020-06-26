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Більше не доступний

Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

SHB8850NC/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Більше звуку, менше шуму

Жодних дротів, шуму та компромісів. Пориньте в музику завдяки вдосконаленій технології активного шумопоглинання ActiveShield™. Під’єднуйтеся бездротовим способом за допомогою з’єднання в пару NFC одним дотиком, насолоджуйтеся музикою і керуйте викликами за допомогою розумних елементів керування на накладках навушників.

Переглянути всі переваги

без дротів

Більше звуку, менше шуму

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Компактне складання

М’які ергономічні амбушури для тривалого комфортного носіння

М’які ергономічні амбушури для тривалого комфортного носіння

Компактне складання для легкого носіння та зберігання

Компактне складання для легкого носіння та зберігання

Завдяки компактній складаній конструкції виріб є ідеальним супутником у дорозі.

Функція багатоточковості дозволяє відтворювати музику та виклики на двох пристроях одночасно

Функція багатоточковості дозволяє відтворювати музику та виклики на двох пристроях одночасно

Функція багатоточковості дозволяє з’єднати навушники Philips Bluetooth із двома пристроями із підтримкою функції Bluetooth одночасно. Просто з’єднайте в пару два пристрої і насолоджуйтеся відео та музикою, без жодних проблем приймаючи виклики.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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  1. Фактичні результати можуть відрізнятися