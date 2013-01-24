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    Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

    SHB8850NC/00
    Загальна оцінка / 5
    • Більше звуку, менше шуму Більше звуку, менше шуму Більше звуку, менше шуму
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      Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

      SHB8850NC/00
      Загальна оцінка / 5

      Більше звуку, менше шуму

      Жодних дротів, шуму та компромісів. Пориньте в музику завдяки вдосконаленій технології активного шумопоглинання ActiveShield™. Під’єднуйтеся бездротовим способом за допомогою з’єднання в пару NFC одним дотиком, насолоджуйтеся музикою і керуйте викликами за допомогою розумних елементів керування на накладках навушників. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

      Більше звуку, менше шуму

      Жодних дротів, шуму та компромісів. Пориньте в музику завдяки вдосконаленій технології активного шумопоглинання ActiveShield™. Під’єднуйтеся бездротовим способом за допомогою з’єднання в пару NFC одним дотиком, насолоджуйтеся музикою і керуйте викликами за допомогою розумних елементів керування на накладках навушників. Переглянути усі переваги

      Більше звуку, менше шуму

      Жодних дротів, шуму та компромісів. Пориньте в музику завдяки вдосконаленій технології активного шумопоглинання ActiveShield™. Під’єднуйтеся бездротовим способом за допомогою з’єднання в пару NFC одним дотиком, насолоджуйтеся музикою і керуйте викликами за допомогою розумних елементів керування на накладках навушників. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

      Більше звуку, менше шуму

      Жодних дротів, шуму та компромісів. Пориньте в музику завдяки вдосконаленій технології активного шумопоглинання ActiveShield™. Під’єднуйтеся бездротовим способом за допомогою з’єднання в пару NFC одним дотиком, насолоджуйтеся музикою і керуйте викликами за допомогою розумних елементів керування на накладках навушників. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Більше звуку, менше шуму

        без дротів

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Компактне складання
        32-мм неодимові динаміки забезпечують точний звук

        32-мм неодимові динаміки забезпечують точний звук

        Точно налаштовані 32-мм неодимові динаміки з акустичною системою закритого типу та накладним ущільненням забезпечують відмінний та вражаючий точний звук.

        Функція багатоточковості дозволяє відтворювати музику та виклики на двох пристроях одночасно

        Функція багатоточковості дозволяє відтворювати музику та виклики на двох пристроях одночасно

        Функція багатоточковості дозволяє з’єднати навушники Philips Bluetooth із двома пристроями із підтримкою функції Bluetooth одночасно. Просто з’єднайте в пару два пристрої і насолоджуйтеся відео та музикою, без жодних проблем приймаючи виклики.

        Просте з’єднання в пару NFC одним натисненням

        Просте з’єднання в пару NFC одним натисненням

        Завдяки простому з’єднанню в пару за допомогою технології NFC можна під’єднати навушники Bluetooth® до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.

        Керуйте викликами, музикою та регулюйте гучність за допомогою перемикачів на амбушурах

        Керуйте викликами, музикою та регулюйте гучність за допомогою перемикачів на амбушурах

        Кнопкові елементи керування на правому амбушурі дозволяють керувати музикою та викликами одним натисненням.

        Технологія шумопоглинання ActiveShield™ зменшує шум до 97%

        Технологія шумопоглинання ActiveShield™ зменшує шум до 97%

        Технологія активного шумопоглинання ActiveShield™ пропонує два мікрофони зворотного зв’язку, що використовуються для скасування низьких частот. Вона виявляє зовнішній шум та інвертує звукову хвилю, ефективно усуваючи його та конвертуючи шуми тла для приглушення.

        Компактне складання для легкого носіння та зберігання

        Компактне складання для легкого носіння та зберігання

        Завдяки компактній складаній конструкції виріб є ідеальним супутником у дорозі.

        Високоякісна технологія Bluetooth 4.0

        Високоякісна технологія Bluetooth 4.0

        Насолоджуйтеся високоякісним бездротовим звуком завдяки Bluetooth 4.0.

        М’які ергономічні амбушури для тривалого комфортного носіння

        М’які ергономічні амбушури для тривалого комфортного носіння

        Додатковий аудіокабель забезпечує відтворення музики без живлення

        На відміну від більшості навушників із системою шумопоглинання, ці навушники працюють із батареєю чи без неї для забезпечення відмінного аудіо в будь-якому середовищі. Якщо батарея розрядиться, просто під’єднайте аудіокабель і насолоджуйтеся улюбленою музикою.

        Акумуляторна батарея забезпечує до 16 годин відтворення музики в бездротовому режимі

        Насолоджуйтеся безперервною музикою протягом 16 годин за ввімкненої функції Bluetooth та активного шумопоглинання, 28 годин лише за ввімкненої функції Bluetooth та 33 годин, коли ввімкнено лише функцію ANC.

        Активація Siri та Google Now натисненням кнопки на вушній оболонці

        Найновіші навушники Philips Bluetooth, сумісні із Siri та Google Now, значно полегшують використання віртуального помічника. Щоб увімкнути Siri на iPhone або Google Now на пристроях Android, потрібно лише натиснути кнопку на вушній оболонці.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотний діапазон
          10–22 000 Гц
          Опір
          16 Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          30 мВт
          Чутливість
          105 дБ
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          ПЕТ

        • Під'єднання

          Аудіоз’єднання
          3,5-мм лінійний вхід
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          4.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Під’єднання кабелю
          одностороннє
          Покриття конектора
          позолочене
          Довжина кабелю
          1,2 м
          Конектор
          3,5-мм стерео

        • Аксесуари

          Аудіокабель
          Додатковий 1,2-м аудіокабель
          Короткий посібник
          У комплекті
          USB-кабель
          У комплекті для заряджання
          Адаптер для літака
          У комплекті

        • Зручність

          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          • Повторний набір останнього номера
          • Вимкнення мікрофона
          • Утримування виклику
          • Перемикання між викликом та музикою
          Регулятор гучності
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Акумуляторна
          Так
          Тривалість відтворення музики
          16*  год.
          Час очікування
          45* год.
          Час розмови
          15* год.

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          69 25970 70434 2
          Глибина
          5  см
          Глибина
          2  дюймів
          Вага брутто
          0,323  кг
          Вага брутто
          0,712  фнт.
          Висота
          19,9  см
          Висота
          7,8  дюймів
          Вага нетто
          0,232  кг
          Вага нетто
          0,511  фнт.
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,091  кг
          Вага тари
          0,201  фнт.
          Ширина
          19,4  см
          Ширина
          7,6  дюймів
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          2,432  фнт.
          Вага брутто
          1,103  кг
          Код GTIN
          1 69 25970 70434 9
          Висота
          21,6  см
          Висота
          8,5  дюймів
          Довжина
          8  дюймів
          Довжина
          20,3  см
          Вага нетто
          1,534  фнт.
          Вага нетто
          0,696  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,898  фнт.
          Вага тари
          0,407  кг
          Ширина
          16,2  см
          Ширина
          6,4  дюймів

        • Розміри виробу

          Глибина
          1,5  дюймів
          Глибина
          3,8  см
          Висота
          18  см
          Висота
          7,1  дюймів
          Вага
          0,232  кг
          Вага
          0,511  фнт.
          Ширина
          6,3  дюймів
          Ширина
          16  см

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