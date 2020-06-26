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Більше не доступний
SHB8850NC/00
Більше звуку, менше шуму
Жодних дротів, шуму та компромісів. Пориньте в музику завдяки вдосконаленій технології активного шумопоглинання ActiveShield™. Під’єднуйтеся бездротовим способом за допомогою з’єднання в пару NFC одним дотиком, насолоджуйтеся музикою і керуйте викликами за допомогою розумних елементів керування на накладках навушників.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Компактне складання
Завдяки компактній складаній конструкції виріб є ідеальним супутником у дорозі.
Функція багатоточковості дозволяє з’єднати навушники Philips Bluetooth із двома пристроями із підтримкою функції Bluetooth одночасно. Просто з’єднайте в пару два пристрої і насолоджуйтеся відео та музикою, без жодних проблем приймаючи виклики.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
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