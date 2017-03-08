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Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.
Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.
40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Sinan
08/03/2017
Polska
Перевірений покупець
Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!
Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones
rammlindemann
01/09/2013
Česká republika
doporučuji, má dobré vlastnosti
vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones
seba650
27/04/2018
Polska
Przyzwoity dźwięk jak na FM
Dźwięk Hi-Fi, poprawny, to nie sprzęt audiofilski i warto użyć equalizera najlepiej podbijając 100, 60 i 30 Hz, dźwięk jest wtedy nieco masywniejszy. Warto też podbić zakres 8-16kHz, żeby góra była wyrazista. Ponadto należy odpowiednio ustawić głośność źródła (jeśli jest za cicho słuchać szum, jeśli jest zbyt głośno słuchawki "pompują" bas). Jak na radiowe słuchawki jest przyzwoicie, zwłaszcza jeśli tor audio jest dobrej jakości, a jeśli słuchamy z komputera warto mieć przynajmniej materiał 192kbps a najlepiej 320kbps lub FLAC, bo słabsze mp3 i AAC zabrzmi kiepsko. Polecam też odtwarzacz Aimp, który ma eq od 30Hz i możliwość rozszerzenia sceny stereo! Oczywiście słuchawki przewodowe za tą cenę zagrają lepiej, ale nie odejdziemy zbyt daleko...
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones