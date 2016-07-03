Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.
Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.
40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
христоско81
03/07/2016
България
Слушалките са освен с отлични характеристики но и възпроизвеждането е колкото прецизно толкова и с уникално и неповторимо качество
Както за музика така и за компютърни игри са повече от лукс
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8545 Wireless HiFi Headphone
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8545 Wireless HiFi Headphone