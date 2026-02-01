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SHC8555 Wireless hi-fi headphones

SHC8555/10

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Регулювання 3 способами для кращої фіксації та низьких частот

Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.

Усе вухо накривається для покращення якості звуку

Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.

40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.

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