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Більше не доступний
SHC8565/00
Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.
40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.
Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.
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