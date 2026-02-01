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SHC8585 Wireless home cinema headphones

SHC8585/00

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Регулювання 3 способами для кращої фіксації та низьких частот

Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.

40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.

Бездротова FM-передача для свободи руху

Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.

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