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    Навушники-вкладиші

    SHE2610/00
    Загальна оцінка / 5
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      Навушники-вкладиші

      SHE2610/00
      Загальна оцінка / 5

      Змішуйте і поєднуйте

      Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим, природним звуком та взаємозамінними втулками для вираження власного стилю.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Змішуйте і поєднуйте

      Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим, природним звуком та взаємозамінними втулками для вираження власного стилю.

      Змішуйте і поєднуйте

      Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим, природним звуком та взаємозамінними втулками для вираження власного стилю.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Змішуйте і поєднуйте

      Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим, природним звуком та взаємозамінними втулками для вираження власного стилю.

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        Навушники-вкладиші

        Навушники-вкладиші

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        5 наборів взаємозамінних втулок

        15-мм динамік оптимізує комфортне носіння

        15-мм динамік оптимізує комфортне носіння

        15-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.

        Надійний дизайн Flexi-Grip забезпечує надійне гнучке з’єднання

        Надійний дизайн Flexi-Grip забезпечує надійне гнучке з’єднання

        М’яка, гнучка частина захищає кабельне з’єднання від пошкодження, що зазвичай виникає через часте згинання.

        Неодимові магніти покращують низькі частоти та чутливість

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.

        Подвійні отвори збалансовують високі звуки й тони низьких частот

        Спеціально створені отвори, які спрямовують повітря, збалансовують високі тони та низькі частоти для більшого задоволення від прослуховування.

        Амбушури сприяють комфортному носінню і відтворенню низьких частот

        Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.

        Можливість вибору взаємозамінних втулок відповідно до Вашого стилю

        Вибирайте один із трьох наборів взаємозамінних втулок навушників із різними стилями та кольорами відповідно до свого смаку й настрою.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          мідь
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          12–22 000  Гц
          Опір
          16  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          50  мВт
          Чутливість
          106  дБ
          Діаметр динаміків
          15  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Тип кабелю
          мідь

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,442  кг
          Висота
          11,8  см
          Довжина
          18,4  см
          Вага нетто
          0,312  кг
          Вага тари
          0,13  кг
          Ширина
          18  см
          Код EAN
          87 10895 96051 9
          Кількість споживчих комплектів
          6

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          8,12  кг
          Висота
          50,1  см
          Довжина
          38,4  см
          Вага нетто
          1,824  кг
          Вага тари
          6,296  кг
          Ширина
          38,4  см
          Код EAN
          87 10895 96052 6
          Кількість споживчих комплектів
          96

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,7  см
          Вага брутто
          0,052  кг
          Висота
          17,7  см
          Вага нетто
          0,019  кг
          Вага тари
          0,033  кг
          Ширина
          10  см
          Код EAN
          87 10895 96050 2
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка

        Комплектація упаковки

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        Інші елементи комплектації

        • Втулки

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