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Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим, природним звуком та взаємозамінними втулками для вираження власного стилю.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змішуйте і поєднуйте
Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим, природним звуком та взаємозамінними втулками для вираження власного стилю.
Змішуйте і поєднуйте
Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим, природним звуком та взаємозамінними втулками для вираження власного стилю.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змішуйте і поєднуйте
Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим, природним звуком та взаємозамінними втулками для вираження власного стилю.
Навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
Усього:
15-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.
М’яка, гнучка частина захищає кабельне з’єднання від пошкодження, що зазвичай виникає через часте згинання.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.
Спеціально створені отвори, які спрямовують повітря, збалансовують високі тони та низькі частоти для більшого задоволення від прослуховування.
Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.
Вибирайте один із трьох наборів взаємозамінних втулок навушників із різними стилями та кольорами відповідно до свого смаку й настрою.
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Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
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