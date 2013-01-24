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Кольорові мелодії
Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим та природним звуком.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кольорові мелодії
Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим та природним звуком.
Кольорові мелодії
Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим та природним звуком.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кольорові мелодії
Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим та природним звуком.
Навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
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М’яка, гнучка частина захищає кабельне з’єднання від пошкодження, що зазвичай виникає через часте згинання.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.
Спеціально створені отвори, які спрямовують повітря, збалансовують високі тони та низькі частоти для більшого задоволення від прослуховування.
Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.
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Під'єднання
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Розміри упаковки