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    Навушники-вкладиші

    SHE2643/00
    Загальна оцінка / 5
    • Кольорові мелодії Кольорові мелодії Кольорові мелодії
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      Навушники-вкладиші

      SHE2643/00
      Загальна оцінка / 5

      Кольорові мелодії

      Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим та природним звуком.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Кольорові мелодії

      Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим та природним звуком.

      Кольорові мелодії

      Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим та природним звуком.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Навушники-вкладиші

      Кольорові мелодії

      Навушники-вкладиші з ідеально збалансованим та природним звуком.

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        Навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

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        Кольорові мелодії

        Виразний колір на Ваш вибір

        Надійний дизайн Flexi-Grip забезпечує надійне гнучке з’єднання

        Надійний дизайн Flexi-Grip забезпечує надійне гнучке з’єднання

        М’яка, гнучка частина захищає кабельне з’єднання від пошкодження, що зазвичай виникає через часте згинання.

        Неодимові магніти покращують низькі частоти та чутливість

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.

        Подвійні отвори збалансовують високі звуки й тони низьких частот

        Спеціально створені отвори, які спрямовують повітря, збалансовують високі тони та низькі частоти для більшого задоволення від прослуховування.

        Амбушури сприяють комфортному носінню і відтворенню низьких частот

        Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          мідь
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          12–22 000  Гц
          Опір
          16  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          50  мВт
          Чутливість
          103  дБ
          Діаметр динаміків
          13,5  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Тип кабелю
          мідь

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,193  кг
          Висота
          6,5  см
          Довжина
          22  см
          Вага нетто
          0,042  кг
          Вага тари
          0,151  кг
          Ширина
          11  см
          Код EAN
          87 12581 47864 3
          Кількість споживчих комплектів
          6

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          3,596  кг
          Висота
          31  см
          Довжина
          46,5  см
          Вага нетто
          0,672  кг
          Вага тари
          2,924  кг
          Ширина
          24,5  см
          Код EAN
          87 12581 47869 8
          Кількість споживчих комплектів
          96

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Глибина
          5,5  см
          Вага брутто
          0,025  кг
          Висота
          17,5  см
          Вага нетто
          0,007  кг
          Вага тари
          0,018  кг
          Ширина
          3  см
          Код EAN
          87 12581 47859 9
          Кількість виробів
          1

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